Яркая и красивая: постройневшая Анна Нетребко в лосинах и бархатном жакете появилась на банкете

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Оперная дива привыкла к регулярным гастролям. В 51 год она не перестает удивлять поклонников. Артистка экспериментирует со стилем. На отдыхе в Дубае она носила платок и струящиеся платья, а потом отметилась в Венец в пуховике-дутике и шляпке.
Теперь Анна побывала на празднике у перуанского оперного певца Хуана Диего Флореса. На банкете артистка появилась в лосинах и бархатном жакете. Топ с кружевом и яркие туфли цвета фуксии дополняли образ. Наряд подчеркнул постройневшую фигуру звезды. Нетребко сделала аккуратную укладку и макияж с акцентом на губы.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали Анну комплиментами. Многие поразились тому, как она постройнела. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил стилист Руслан Громов.
«Образ выглядит целостно, одежда грамотно подобрана и правильно, расставлены акценты.Это не про модный лук, а больше про то, что бы скрыть недостатки, подчеркнуть достоинства, например, стройные ноги выдвигаем на первый план, а отсутствия тонкой талии прячем под жакет оверсайз и как отвлекающий манёвр в глаза бросаются яркие аксессуары.
Лосины сегодня вполне актуальны, особенно в подобных аутфитах, когда нужно учитывать пропорции. Если резюмировать данный образ, то выглядит Анна стильно. Цвета, фасон жакета, аксессуары идеально подобраны», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Руслан Громов не только стилист, но еще и fashion-колумнист, и фотопродюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.
Руслан Громов. Фото: Teleprogramma.pro