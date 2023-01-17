Яркая и красивая: постройневшая Анна Нетребко в лосинах и бархатном жакете появилась на банкете

Теперь Анна побывала на празднике у перуанского оперного певца Хуана Диего Флореса. На банкете артистка появилась в лосинах и бархатном жакете. Топ с кружевом и яркие туфли цвета фуксии дополняли образ. Наряд подчеркнул постройневшую фигуру звезды. Нетребко сделала аккуратную укладку и макияж с акцентом на губы.

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