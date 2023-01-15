«Привлекают внимание»: Анна Нетребко в алых сапогах и глянцевом пуховике вышла на променад в Вене

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она прославилась на весь мир благодаря своему вокалу. Оперная певица регулярно ездит на гастроли. Она живет в Вене, но дома бывает редко. С собой артистка всегда возит десятки нарядов. Она следит за модой и не боится экспериментировать. Звезда зачастую хвастается образами.
Еще недавно Анна находилась в Дубае. Она носила платки и гуляла в садах. А вот 14 января певица уже была в Вене. Она вышла на променад, утеплившись. Артистка отметилась в белоснежном глянцевом пуховике и алых сапожках. Ее образ также дополняла шляпка. Нетребко грациозно позировала прямо на улице.
«Новый год начался и понеслось! Столько новых дел, проектов и возможностей! Надо все успеть! Побежала», – заявила звезда.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro лук оперной певицы оценил концептмейкер Александр Осипов.
«Образ Анны Нетребко имеет место быть, но не повседневно, а ситуационно. Например, так можно одеться на фотосессию, целью которой будет эпатаж и привлечение внимания. Однако, если смотреть на вещи трезво, то они совершенно не подходят друг другу.
Глянцевый пуховик с меховым воротом диссонирует с легкой летней шляпкой. Красные сапоги привлекают внимание, но они противостоят и пуховику по текстуре, и шляпке по сезонности. Сумка в этом образе настолько невзрачная, что ее трудно заметить.
Эклектика уместна не только в сочетании стилей, она также любит «дружить» цвета и текстуры, но «дружить» нужно с умом. Одно дело, шелк и шерсть, другое – лакированная и замшевая текстуры, которые всегда спорят.
В общем неоднозначное и странное прочтение трендов современной моды», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro