«Привлекают внимание»: Анна Нетребко в алых сапогах и глянцевом пуховике вышла на променад в Вене

Для сайта Teleprogramma.pro лук оперной певицы оценил концептмейкер Александр Осипов.

«Образ Анны Нетребко имеет место быть, но не повседневно, а ситуационно. Например, так можно одеться на фотосессию, целью которой будет эпатаж и привлечение внимания. Однако, если смотреть на вещи трезво, то они совершенно не подходят друг другу.

Глянцевый пуховик с меховым воротом диссонирует с легкой летней шляпкой. Красные сапоги привлекают внимание, но они противостоят и пуховику по текстуре, и шляпке по сезонности. Сумка в этом образе настолько невзрачная, что ее трудно заметить.

Эклектика уместна не только в сочетании стилей, она также любит «дружить» цвета и текстуры, но «дружить» нужно с умом. Одно дело, шелк и шерсть, другое – лакированная и замшевая текстуры, которые всегда спорят.

В общем неоднозначное и странное прочтение трендов современной моды», – высказался эксперт.