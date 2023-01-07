Платок на голове, сарафан в пол: Анна Нетребко сменила стиль и стала неузнаваема – поклонники ахнули

На днях Анна примерила восточный костюм и устроила чаепитие. А 7 января она отправилась в парк цветов. На прогулке оперная певица отметилась в новом образе. Она облачилась в сарафан в пол свободного кроя и покрыла голову платком. Ее лук дополнили очки и плетеная сумка в тон. Нетребко провела день с сыном Тьяго.

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