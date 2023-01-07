Платок на голове, сарафан в пол: Анна Нетребко сменила стиль и стала неузнаваема – поклонники ахнули

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она гастролирует каждый год, но попасть на ее концерты особенно сложно. Артистка еще недавно находилась в Вене, где встретила Новый год с семьей. А вот первую половину января оперная дива посвятила отдыху. Она решила насладиться отпуском и уехала в Дубай.
На днях Анна примерила восточный костюм и устроила чаепитие. А 7 января она отправилась в парк цветов. На прогулке оперная певица отметилась в новом образе. Она облачилась в сарафан в пол свободного кроя и покрыла голову платком. Ее лук дополнили очки и плетеная сумка в тон. Нетребко провела день с сыном Тьяго.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Роскошный Дубайский парк цветов – это настоящее чудо света», – написала звезда.
Поклонники признались, что не сразу узнали Нетребко. Многие осыпали ее комплиментами. «Ты роскошная всегда и везде!», «Вы настоящее чудо света в этом парке!», «Роскошно выглядите, Анна! Как всегда!», «Красиво! Тьяго, большой возмужал, красавчик, удачи ему», «Какой наряд! Это потрясающе», — прокомментировали пост подписчики.
Анна Нетребко с сыном. Фото: соцсети звезды