Можно блистать: Валерия в белых брюках «бананах» и трендовом жакете с пайетками появилась на новогодних съемках

Для сайта Teleprogramma.pro аутфит звезды оценила стилист Марина Морикова.

«Начался предновогодний период и это время, когда мы можем наконец-то надевать все, что блестит! В этом году стразы и пайетки, люрекс, массивные украшения становятся еще более актуальными. Ведь в тренде – вдохновение 70-ми, временами культового Нью-Йоркского клуба «Студия 54» и сценическими выходами див того времени, ставшими легендарными.

Для этого модного направления характерна и блестящая обувь как у Валерии. Она может быть как золотой, так и серебряной. К слову сказать, такую обувь мы можем носить сейчас не только вечером, но и днем. Современная мода нам это позволяет!

Мне нравятся на Валерии атласные брюки бананы в сочетании с блузкой. Такой прием позволяет вытянуть силуэт и сделать певицу выше и стройнее, особенно в сочетании с серебряными лодочками. А вот смокинг хорош как самостоятельная единица, но довольно груб для этого образа в целом. Я бы заменила его на что-то более легкое, подходящее по фактуре к основному комплекту», – высказалась эксперт.