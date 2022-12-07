Можно блистать: Валерия в белых брюках «бананах» и трендовом жакете с пайетками появилась на новогодних съемках

Валерия уже много лет выступает на сцене. В 54 года она продолжает выпускать песни, а также снимается в телевизионных проектах. Артистка занимается спортом, чтобы держать себя в форме. Она зачастую облачается в молодежные наряды. Певица не боится экспериментировать. Даже на прогулке с внучкой Селин она выглядит ярко.
В декабре начала пора новогодних съемок. В этом году артисты реже делятся кадрами с «Огоньков». Однако Валерия решила показать один из образов. Она появилась на публике в белоснежных брюках бананах и блузке с бантом. Лук дополнили черный жакет с пайетками и серебристые лодочки. Она подчеркнула свои изящные щиколотки.
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Валерия. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro аутфит звезды оценила стилист Марина Морикова.
«Начался предновогодний период и это время, когда мы можем наконец-то надевать все, что блестит! В этом году стразы и пайетки, люрекс, массивные украшения становятся еще более актуальными. Ведь в тренде – вдохновение 70-ми, временами культового Нью-Йоркского клуба «Студия 54» и сценическими выходами див того времени, ставшими легендарными.
Для этого модного направления характерна и блестящая обувь как у Валерии. Она может быть как золотой, так и серебряной. К слову сказать, такую обувь мы можем носить сейчас не только вечером, но и днем. Современная мода нам это позволяет!
Мне нравятся на Валерии атласные брюки бананы в сочетании с блузкой. Такой прием позволяет вытянуть силуэт и сделать певицу выше и стройнее, особенно в сочетании с серебряными лодочками. А вот смокинг хорош как самостоятельная единица, но довольно груб для этого образа в целом. Я бы заменила его на что-то более легкое, подходящее по фактуре к основному комплекту», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Марина Морикова – VIP-стилист, стилизует гардеробы и коммерческие съемки для брендов и самых красивых мероприятий, стрит-стайл и работы размещают ведущие мировые фэшен паблики.
Сотрудничество: Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas, Agalarov Event, Россельхозбанк и др. Образование: Британская высшая школа дизайна, Fashinology styling school и др. Опыт работы стилистом 4 года.
Марина Морикова. Фото: Teleprogramma.pro