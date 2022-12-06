«Ох и холодно сегодня»: Валерия в плюшевой шубе цвета фуксии сводила подросшую внучку в ГУМ

Валерия является одной из самых известных исполнительниц. Она в свои 54 года артистка продолжает выпускать песни. Валерия — частая гостья на передачах и шоу. Певица не отстает от молодежи, экспериментируя с образами. При этом она уже стала бабушкой. У нее растет внучка Селин. Кроха родилась в семье сына звезды Арсения Шульгина.
Примечательно, что Валерия любит проводить время с внучкой. Не так давно она брала кроху к себе домой. Певица делится кадрами с ней в соцсети. Очень нежно и трепетно относится к Селин и Иосиф Пригожин. 6 декабря супруги решили погулять с девочкой в центре Москвы.
Артистка решила накормить малышку в ресторане. Они зашли в ГУМ, где запечатлелись за столом. Артистка предстала в модной экошубе цвета фуксии.
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Маленькая Селин была в пуховом комбинезоне и шапке. Валерия и Пригожин за руки взяли малышку и вели ее по улице.
«Ох и холодно сегодня. Погуляли, зашли в ГУМ погреться», — написала звезда.
Певица призналась, что ее внучке очень понравилось в ГУМе, где все уже украшено к Новому году. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие также отметили, что Селин подросла.
Иосиф Пригожин и Валерия с внучкой. Фото: соцсети звезды