«Ох и холодно сегодня»: Валерия в плюшевой шубе цвета фуксии сводила подросшую внучку в ГУМ

Примечательно, что Валерия любит проводить время с внучкой. Не так давно она брала кроху к себе домой. Певица делится кадрами с ней в соцсети. Очень нежно и трепетно относится к Селин и Иосиф Пригожин. 6 декабря супруги решили погулять с девочкой в центре Москвы.

Артистка решила накормить малышку в ресторане. Они зашли в ГУМ, где запечатлелись за столом. Артистка предстала в модной экошубе цвета фуксии.

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