«Словно елочка в снегу»: Навка в объемном пуховике цвета молока и трикотажном костюме предстала на Красной площади

На днях состоялось открытие ГУМ-катка на Красной площади. Там собралось много селебрити: Филипп Киркоров, Юлия Барановская и другие известные персоны. Навка представила отрывок из ледовой постановки «Новая сказка Шахерезады». Уже на поклон она вышла в трикотажном костюме цвета сочной травы и белом пуховике-дутике. Ее образ дополнила шапочка в тон. Поклонники восхитились тем, как выглядит фигуристка.

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