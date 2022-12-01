«Словно елочка в снегу»: Навка в объемном пуховике цвета молока и трикотажном костюме предстала на Красной площади

Татьяна Навка является одной из самых известных фигуристок. Она завоевала множество наград. Теперь спортсменка создает красочные ледовые шоу. Она сотрудничает со многими юными фигуристками. При этом чемпионка зачастую снимается для ТВ и появляется в роскошных нарядах на красных дорожках.
На днях состоялось открытие ГУМ-катка на Красной площади. Там собралось много селебрити: Филипп Киркоров, Юлия Барановская и другие известные персоны. Навка представила отрывок из ледовой постановки «Новая сказка Шахерезады». Уже на поклон она вышла в трикотажном костюме цвета сочной травы и белом пуховике-дутике. Ее образ дополнила шапочка в тон. Поклонники восхитились тем, как выглядит фигуристка.
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Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Татьяна в своем привычном рабочем спортивном стиле и на коньках. Идеальная верхняя одежда для спортивного стиля куртка-пуховик. Поскольку образ получается объемным и бесформенным, он не выглядит тяжелым, за счет дутости пуховика.
Он добавляет воздуха и легкости. При этом такой пуховик очень легкий, а это большой плюс при занятии спортом. На пороге декабря, в воздухе уже витает дух Нового года, а это конечно же елочка и зимний снежок. В гармонии с декабрьским антуражем воспринимается цветовое комбинирование в образе Татьяны: зеленого и белого, словно елочка в снегу», – высказалась эксперт.
Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro