«Получился образ русской lady»: Татьяна Навка в расклешенной юбке и ботинках с мехом отметилась на публике

Татьяна Навка – знаменитая российская фигуристка. Она давно завершила карьеру в спорте, но на льду оказывается регулярно. Навка создает красочные ледовые представления. Также по ее стопам пошла дочку Надежда. Несмотря на плотный график, чемпионка успевает посещать съемки, иногда выходит в свет.
Не так давно Татьяна отметилась день рождения мамы. А на днях она пришла на открытие 48-го Российского антикварного салона при поддержке Министерства культуры. Для такого случая фигуристка облачилась в костюм Dior графитового цвета.
На ней была черная водолазка, а на плечи она накинула жакет. Расклешенная юбка макси с пуговица выделяла талию. Лук дополнили ботинки на шнуровке с мехом. Многие восхитились образом спортсменки.
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Татьяна Навка. Фото: соцсети
Образ чемпионки для сайта Teleprogramma.pro оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряеваа.
«Отличный ахромный ансамбль. Именно ансамбль, поскольку обувь, благодаря своему меховому обрамлению, которое повторяет меховую отделку жакета - курточки, воспринимается единым целым с костюмом. Пример того, как можно создать интересный образ без капли цвета, только ахромные: черный, серый, белый. Здесь акцент на стиле.
Образ получился эффектный за счет контрастного столкновения английской сдержанности в цвете, четких линиях и русского стиля в меховой опушке и расклешенной широкой юбке. Обратите внимание как оформлена юбка.
С одной стороны клешение, с другой стороны две встречные складки спереди с двумя рядом пуговиц, добавили две четкие вертикальные линии, которые поддерживают четкие линии жакета, карманов, и добавляют стройности силуэту в поддержание английской четкости.
Объем юбки уравновешен объемным жакетом в виде курточки лаконичного кроя, прямого силуэта с накладными карманами с меховым кантом.
Татьяна Навка и Жасмин. Фото: соцсети звезды
Очень тонко продумана связь двух контрастных стилей, поэтому когда рассматриваешь детали костюма, то видна дизайнерская задумка, так что костюм однозначно люксового сегмента (Luxury). Обувь также объединила в себе английскую классику в фасоне в виде ботинок и русский стиль меховой отделкой.
Идеальным партнером к данному ансамблю послужила черная водолазка. Получился образ русской lady. Образ однозначно очень модный, поскольку в основе современных тенденций лежит контраст», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro