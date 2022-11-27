«Получился образ русской lady»: Татьяна Навка в расклешенной юбке и ботинках с мехом отметилась на публике

Не так давно Татьяна отметилась день рождения мамы. А на днях она пришла на открытие 48-го Российского антикварного салона при поддержке Министерства культуры. Для такого случая фигуристка облачилась в костюм Dior графитового цвета.

На ней была черная водолазка, а на плечи она накинула жакет. Расклешенная юбка макси с пуговица выделяла талию. Лук дополнили ботинки на шнуровке с мехом. Многие восхитились образом спортсменки.

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