Наряд на миллион: Татьяна Навка в костюме Dior трендового цвета вышла в свет с певицей Жасмин

На этот раз Навка вышла в свет впервые за долгое время. Она отправилась на открытие 48-го Российского антикварного салона при поддержке Министерства культуры. На публике фигуристка предстала в теплом костюме Dior в цвете муссон. Куртка с меховыми манжетами и юбка макси дополнялись черной водолазкой.

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Она повстречала на мероприятии певицу Жасмин, которая выбрала монохромный лук с кожаным плащом.