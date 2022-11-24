Наряд на миллион: Татьяна Навка в костюме Dior трендового цвета вышла в свет с певицей Жасмин

Татьяна Навка уже давно стала знаменитой. Она завоевала множество наград и стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Теперь спортсменка создает красочные ледовые представления, растит дочку Надежду и сидит в кресле члена жюри в проекте «Ледниковый период». В последнее время она особенно сильно погружена в работу.
На этот раз Навка вышла в свет впервые за долгое время. Она отправилась на открытие 48-го Российского антикварного салона при поддержке Министерства культуры. На публике фигуристка предстала в теплом костюме Dior в цвете муссон. Куртка с меховыми манжетами и юбка макси дополнялись черной водолазкой.
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Она повстречала на мероприятии певицу Жасмин, которая выбрала монохромный лук с кожаным плащом.
Татьяна Навка. Фото: соцсети
«Море красоты, вдохновения и истории! Очень понравились работы моего любимого Даши, но и в целом много всего интересного, 3 часа пролетели в момент, особенно с любимыми подругами. Выставка идет до 27 ноября в Гостином дворе, кто в Москве — рекомендую», — отметила Жасмин.
Поклонники восхитились образом Навки. Многие признались, что в таком наряде она выглядит словно леди.
Татьяна Навка и Жасмин. Фото: соцсети звезды