«Ультрамодный образ»: Самбурская щегольнула в белом платье с цветочным принтом и колготках в тон

Настасья Самбурская уже давно строит карьеру в кино. Она может похвастаться яркими ролями. Многие любят ее благодаря сериалу «Универ». Она также проявляла свой колкий характер. При этом артистка занимается спортом и зачастую выходит в свет в женственных образах.
На этот раз Самбурская поделилась кадрами, на которых покрасовалась в необычном образе. Она щегольнула в белом струящемся платье с цветочным принтом. Наряд дополняли колготки в таком же стиле. Она грациозно сидела на диване. Ее лук дополняли серебристые босоножки. Настасья также накрасила губы синим цветом.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Самбурская. Ее наряд получил много комплиментов. А для сайта Teleprogramma.pro ее наряд оценила стилист и имидмейкер Лариса Тимиряева.
«Ультрамодный образ. И таким его делает модная тенденция — аксессуары "принт в принт" с одеждой. А колготки, повторяющие своим принтом платье, не только визуально удлиняют силуэт, поскольку являются, как бы, продолжением платья, но и добавляют всему образу модного градуса, яркости и креатива. Образ холодный и контрастный.
Холодный за счет цветового комбинирования синего с белым. Но имеет место еще и зеленый цвет живой природы, плюс цветочный орнамент, создают контраст лета и холода. Холод поддержан металлизированным блеском обуви, хоть она и зеленого цвета. Зеленый цвет, кстати, холодного тона. И также синим цветом в макияже.
И если синие стрелки воспринимаются естественно, то синие губы мгновенно ассоциируются с холодом. Усиливает холод в портретной зоне металл лаконичных колец каффов. Получился не просто аутфит, а настоящий художественный образ со своими ассоциациями, но при этом, с учетом самых модных тенденций. А это — тенденция контраста, цветочный принт, и аксессуары "принт в принт" с одеждой», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro