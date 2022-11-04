«Ультрамодный образ»: Самбурская щегольнула в белом платье с цветочным принтом и колготках в тон

Поклонники восхитились тем, как выглядит Самбурская. Ее наряд получил много комплиментов. А для сайта Teleprogramma.pro ее наряд оценила стилист и имидмейкер Лариса Тимиряева.

«Ультрамодный образ. И таким его делает модная тенденция — аксессуары "принт в принт" с одеждой. А колготки, повторяющие своим принтом платье, не только визуально удлиняют силуэт, поскольку являются, как бы, продолжением платья, но и добавляют всему образу модного градуса, яркости и креатива. Образ холодный и контрастный.

Холодный за счет цветового комбинирования синего с белым. Но имеет место еще и зеленый цвет живой природы, плюс цветочный орнамент, создают контраст лета и холода. Холод поддержан металлизированным блеском обуви, хоть она и зеленого цвета. Зеленый цвет, кстати, холодного тона. И также синим цветом в макияже.

И если синие стрелки воспринимаются естественно, то синие губы мгновенно ассоциируются с холодом. Усиливает холод в портретной зоне металл лаконичных колец каффов. Получился не просто аутфит, а настоящий художественный образ со своими ассоциациями, но при этом, с учетом самых модных тенденций. А это — тенденция контраста, цветочный принт, и аксессуары "принт в принт" с одеждой», – высказалась эксперт.