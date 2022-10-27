Классика в современном прочтении: Самбурская предстала в женственном образе с акцентными украшениями

Настасья Самарская

Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» ушла от дерзких образов и мешковатые силуэтов.

Актриса Настасья Самбурская опубликовала в личных соцсетях фото своего нового лука. Примечательно, что знаменитость создала нежный образ.

Аутфит Настасьи идеально впишется в гардероб модниц, которые хотят разбавить оверсайзные наряды чем-то утонченным. Артистка отдала предпочтение молочному пальто. Легкая складка украсила подол изделия.

Самбурская подчеркнула тонкую талию широким поясом и надела сумку из черного бархата на цепочке. Стразы и золотые пуговицы выступили в роли акцентных деталей в образе.  

Настасья Самбурская в женственном образе. Фото: соцсети звезды 

А завершила аутфит Настасья драгоценностями с зелеными камнями.

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