«На пике моды»: Бузова в блузке в стиле бохо-шик и юбке с эффектом стройности скрыла изъяны фигуры

От бохо стиля в образе: натуральность и фольклорный орнамент, вышивка, длина юбки. А вот епископский рукав в романтическом стиле уже из Викторианской эпохи. Он так называется благодаря схожести с рукавами, которые носили католические священнослужители того времени: рукав расширяется книзу и собирается резинкой или плотной манжетой, тем самым создавая объем.

Кстати, этот рукав идеально подходит для прямого силуэта данного образа. И рукава играют здесь большую роль, они создают воздушный объем в области талии, которая оголена, выступая акцентом, создают контраст, на фоне которого обозначенная талия визуально сужается и выглядит тоньше.

А прямая длинная юбка с вертикальным орнаментом и высокой посадкой еще и визуально удлинила ноги. Весь созданный аутфит полностью работает на Ольгу, презентабельно ее демонстрируя и акцентируя ее женственность. А подчеркнутая женственность сейчас на пике моды.

Вернемся к стилистике образа в стиле бохо-шик. Как раз обувь и относится к части стиля — шик, поддерживая, при этом ритм горизонтальных линий современного топа - бра, создавая гармонию и целостность в восприятии всего образа. А рукава, своим романтическим стилем объединяют между собой этнику и моду, природу и интерьерность или город...

И получается такой современный образ в стиле бохо-шик, который ассоциируется с цветочной композицией в роскошном интерьере, где все природное, натуральное, но декоративное. В стиле бохо-шик и прическа Ольги. Все обыграно и сбалансировано идеально. Образ смотрится целостно, гармонично и модно», – высказалась эксперт.