«На пике моды»: Бузова в блузке в стиле бохо-шик и юбке с эффектом стройности скрыла изъяны фигуры

Ольга Бузова уже давно прославилась на всю страну. Она продолжает вести передачи и давать концерты. При этом артистка любит купаться во внимании. Она регулярно экспериментирует с образами. На днях телеведущая снова сменила прическу, нарастив волосы.
В последнее время Ольга носит то кожаные плащи, то предстает в праздничных нарядах. А вот зрители видят ее в шоу «Звезды в Африке», которое снималось летом. Там она щеголяет в более открытых и романтичных аутфитах.
На этот раз Бузовой довелось предстать в саванне в льняном костюме. Блузка с пышными рукавами и вышивкой дополнялась длинной юбкой с разрезом. Телеведущая также была в белых босоножках на тесемках. Ей сделали пышные локоны с естественным эффектом. Она скрыла изъяны фигуры.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Многие посчитали образ удачным. Поклонники стали писать ей комплименты. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Очень интересный образ в свете модной тенденции контраста и объединения нескольких стилей в одном образе. На первый взгляд сразу бросается в глаза обувь, которая спорит с природным антуражем, Но не нужно спешить с выводом. Этот образ не так прост как кажется на первый взгляд, он создан в стиле бохо-шик". Бохо – объединяет в себе природу, натуральность, этнику, фольклорные мотивы...
Он свободен и демонстрирует такую природную "корявость" что-ли. А шик – это изысканность, интерьерность и декоративность, он более "приглажен", нежели бохо. Умело объединить эти две противоположные составляющие в единый образ и с ювелирной точностью попасть в границы стиля бохо-шик очень сложно. Разберем подробнее...
Михаил Галустян и Ольга Бузова. Фото: кадр из шоу «Звезды в Африке»
От бохо стиля в образе: натуральность и фольклорный орнамент, вышивка, длина юбки. А вот епископский рукав в романтическом стиле уже из Викторианской эпохи. Он так называется благодаря схожести с рукавами, которые носили католические священнослужители того времени: рукав расширяется книзу и собирается резинкой или плотной манжетой, тем самым создавая объем.
Кстати, этот рукав идеально подходит для прямого силуэта данного образа. И рукава играют здесь большую роль, они создают воздушный объем в области талии, которая оголена, выступая акцентом, создают контраст, на фоне которого обозначенная талия визуально сужается и выглядит тоньше.
А прямая длинная юбка с вертикальным орнаментом и высокой посадкой еще и визуально удлинила ноги. Весь созданный аутфит полностью работает на Ольгу, презентабельно ее демонстрируя и акцентируя ее женственность. А подчеркнутая женственность сейчас на пике моды.
Вернемся к стилистике образа в стиле бохо-шик. Как раз обувь и относится к части стиля — шик, поддерживая, при этом ритм горизонтальных линий современного топа - бра, создавая гармонию и целостность в восприятии всего образа. А рукава, своим романтическим стилем объединяют между собой этнику и моду, природу и интерьерность или город...
И получается такой современный образ в стиле бохо-шик, который ассоциируется с цветочной композицией в роскошном интерьере, где все природное, натуральное, но декоративное. В стиле бохо-шик и прическа Ольги. Все обыграно и сбалансировано идеально. Образ смотрится целостно, гармонично и модно», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro