«В стиле кэжуал»: Алсу в ультрамодных брюках из кожи и жакете в клетку «виши» предстала на променаде

На новых фото Алсу щегольнула в кожаных укороченных брюках и твидовом жакете с зеленым оттенком в клетку виши. Певица подчеркнула свои стройные ноги. Она также дополнила аутфит кроссовками и небольшой черной сумкой. Артистка отказаться от крупных аксессуаров, чтобы не перегружать лук. Поклонники осыпали ее комплиментами.

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