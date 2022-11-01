«В стиле кэжуал»: Алсу в ультрамодных брюках из кожи и жакете в клетку «виши» предстала на променаде

Алсу больше 20 лет назад прославилась на всю страну. Она продолжает выпускать песни. После пандемии певица также стала чаще выходить в свет и даже сниматься в телевизионных проектах. В 39 лет она может похвастаться моложавым видом. Для многих поклонников она остается иконой стиля.
Не так давно Алсу снова пополнила гардероб. Она особенно сильно любит твидовые костюмы, брюки палаццо, лаконичные пальто и наряды в сочных тонах. Обычно певица делает ставку на элегантность. Она не боится экспериментировать, но избегает вульгарных ноток.
На новых фото Алсу щегольнула в кожаных укороченных брюках и твидовом жакете с зеленым оттенком в клетку виши. Певица подчеркнула свои стройные ноги. Она также дополнила аутфит кроссовками и небольшой черной сумкой. Артистка отказаться от крупных аксессуаров, чтобы не перегружать лук. Поклонники осыпали ее комплиментами.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила имидж-стилист Алсу Арна.
«Она в наряде в стиле кэжуал выглядит как нельзя актуально. Если говорить о настроениях в обществе, нам необходима опора. Это нам дает узкий хот, кроссовки и удобные модные кожаные брюки. А собранность, сдержанность, которая присуща стилю кэжуал, дает жакет в клетку. Клетка – это та классика, которая дает нам уверенность, из прошлого питая нас сегодня», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.