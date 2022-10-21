Модница в деле: Алсу в костюме цвета сочной травы с укороченными брюками подчеркнула изящные щиколотки

Недавно Алсу решила пополнить гардероб. Этой осенью она носит яркие костюмы с принтом, тренчи и береты.

На этот раз певица предстала в костюме цвета сочной травы с приталенным жакетом и укороченными брюками. Благодаря жилетке она подчеркнула талию. Артистка также дополнила лук нюдовыми лодочками, которые позволил удлинить ноги и сделать акцент на тонких и изящных щиколотках.

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