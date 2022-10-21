Модница в деле: Алсу в костюме цвета сочной травы с укороченными брюками подчеркнула изящные щиколотки

Алсу является известной певицей. Она уже больше 20 лет выступает на сцене. Артистка даже много лет спустя продолжает записывать новые песни. Также она восхищает поклонников стройной фигурой и моложавым видом. Не раз ей адресовали комплименты многие знаменитости от Ксении Собчак до Филиппа Киркорова.
А последнее время Алсу часто появляется на публике. Ее дочки учатся в школе, а сын пошел в подготовительный класс. Сама певица свободное время посвящает встречам с подругами и светким раутам. Каждый раз она демонстрирует женственные наряды.
Недавно Алсу решила пополнить гардероб. Этой осенью она носит яркие костюмы с принтом, тренчи и береты.
На этот раз певица предстала в костюме цвета сочной травы с приталенным жакетом и укороченными брюками. Благодаря жилетке она подчеркнула талию. Артистка также дополнила лук нюдовыми лодочками, которые позволил удлинить ноги и сделать акцент на тонких и изящных щиколотках.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Шикарный цвет», «Какая вы яркая», «Вот это лучок», «Алсу, вы бесподобно выглядите», «Очень красивая, цвет вам идет», «Ох, какая вы! Просто леди», «Хорошенькая», «Ноги тут прям модельные», — стали писать подписчики.