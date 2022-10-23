«Горячий тренд»: Алсу в белоснежном костюме с самыми модными брюками сезона козырнула стройностью

А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил концептмейкер Александр Осипов.

«Костюм-тройка на Алсу сшит по последним трендам. Он принципиально отличается от костюмов, которые женщины носили последние пять лет.

Во-первых, на Алсу мы видим тренд на уход от оверсайз в пользу облегающих силуэтов: брюки клеш, приталенный жакет.

Во-вторых, разрезы на рукавах и штанинах - это еще один горячий тренд, не типичный для привычных нашему глазу костюмов.

Если говорить про выбор цвета, то есть здесь нет никаких особенностей. Спокойные нюдовые тона - это любовь Алсу. На туфлях также не вижу смысла останавливать, так как и по форме, и по цвету они относятся к базовому гардеробу», – высказался эксперт.