«Горячий тренд»: Алсу в белоснежном костюме с самыми модными брюками сезона козырнула стройностью

Алсу уже давно стала знаменитой певицей. Многие поклонники стали следить за творчеством артистки, когда ей было еще 17 лет. Однако теперь она жена бизнесмена Яна Абрамова и мама троих детей: Сафины, Микеллы и Рафаэля. Звезда продолжает участвовать в телевизионных шоу, посещать вечеринки и выступать на сцене.
Недавно Алсу пополнила свой гардероб. Она показала пальто с принтом «гусиная лапка», а также несколько костюмов в ярких тонах. В 39 лет певица не боится экспериментировать и выглядеть броско на публике.
На этот раз Алсу покрасовалась на фотосессии в белоснежном костюме-тройке. Приталенный жакет позволил сделать акцент на талии. Также она была в брюках с разрезами снизу, которые открыли изящные щиколотки. Нюдовые туфли визуально сделали ногу длиннее. Поклонники восхитились ее аутфитом.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил концептмейкер Александр Осипов.
«Костюм-тройка на Алсу сшит по последним трендам. Он принципиально отличается от костюмов, которые женщины носили последние пять лет.
Во-первых, на Алсу мы видим тренд на уход от оверсайз в пользу облегающих силуэтов: брюки клеш, приталенный жакет.
Во-вторых, разрезы на рукавах и штанинах - это еще один горячий тренд, не типичный для привычных нашему глазу костюмов.
Если говорить про выбор цвета, то есть здесь нет никаких особенностей. Спокойные нюдовые тона - это любовь Алсу. На туфлях также не вижу смысла останавливать, так как и по форме, и по цвету они относятся к базовому гардеробу», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro