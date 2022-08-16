Само совершенство в 44 года: Оксана Федорова в струящемся платье с разрезом засветила свои прелести на яхте

Оксана Федорова является телеведущей и певицей. А 20 лет назад она стала победительницей в конкурсе «Мисс Вселенная». Теперь Оксана частая гостья на светских раутах. Она не только выступает на сцене, но и танцует на балах.

Ей удалось построить крепкую семью. Брюнетка счастлива в браке с офицером ФСБ Андреем Бородиным. Она подарила ему двоих детей.