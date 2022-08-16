Само совершенство в 44 года: Оксана Федорова в струящемся платье с разрезом засветила свои прелести на яхте

Оксана Федорова является телеведущей и певицей. А 20 лет назад она стала победительницей в конкурсе «Мисс Вселенная». Теперь Оксана частая гостья на светских раутах. Она не только выступает на сцене, но и танцует на балах.
Ей удалось построить крепкую семью. Брюнетка счастлива в браке с офицером ФСБ Андреем Бородиным. Она подарила ему двоих детей.
Этим летом Оксана отдыхает с семьей в Сочи. Она возит туда дочку Елизавету в балетный лагерь. Сама телеведущая часто проводит время с друзьями. Каждый раз она появляется на публике в элегантных нарядах. В свои 44 года светская львица не перестает восхищать поклонников моложавым видом. На этот раз Федорова насладилась морской прогулкой на яхте.
Она позировала в небесно-голубом платье с глубоким декольте и купальнике. Телеведущая засветила изящные ноги и пышное декольте.
«В платье я покорительница морей», – заявила Оксана.
Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что у нее фигура, как у моделей. «Шикарные ноги у вас Оксана красотка», «Ох, какая вы грациозная», «Фигурка богини», — прокомментировали пост подписчики.