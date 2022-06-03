«Очень стильная»: Орбакайте щегольнула в платье макси и остромодной куртке из денима

Кристина Орбакайте уже давно стала популярной певицей. Она также с малых лет снималась в кино. Теперь публика любит артистку и всегда ждет ее выступлений. Недавно дочка Аллы Пугачевой отметила 61-летие.
Она дала большой концерт в Москве, а поздравили ее родные. Для звезды самыми теплыми всегда являются слова мужа Михаила Земцова и детей.
Ее дочка Клавдия еще в марте должна была отметить 10-летие, но вечеринку супруги устроили позже. Орбакайте на празднике щегольнула в атласном платье макси цвета электрик с ярким цветочным принтом.
Наряд оверсайз она дополнила курткой из денима. Кристина красовалась рядом с мужем и именинницей, которая была в белом нежном платье.
Поклонники восхитились не только семейной идиллией, но и нарядом звезды. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«Красивое платье на красивой женщине. Весной и летом флористичные принты особенно актуальны, а в сезоне 2022 года считаются одними из самых трендовых.
Мне очень нравится образ с джинсовой курткой. Она модная: укороченная, с широким рукавом. Очень стильная. С ней образ собранный, смешанный и интересный.
Без нее мы сразу наблюдаем спор лица с цветом платья, основной оттенок которого — винный — просто не идет Кристине», — высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
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