«Очень стильная»: Орбакайте щегольнула в платье макси и остромодной куртке из денима

Певица на вечеринке в честь дочки Клавдии предстала в актуальном наряде, который оценил модельер Наз Маер.

Кристина Орбакайте уже давно стала популярной певицей. Она также с малых лет снималась в кино. Теперь публика любит артистку и всегда ждет ее выступлений. Недавно дочка Аллы Пугачевой отметила 61-летие.

Она дала большой концерт в Москве, а поздравили ее родные. Для звезды самыми теплыми всегда являются слова мужа Михаила Земцова и детей.

Ее дочка Клавдия еще в марте должна была отметить 10-летие, но вечеринку супруги устроили позже. Орбакайте на празднике щегольнула в атласном платье макси цвета электрик с ярким цветочным принтом.

Наряд оверсайз она дополнила курткой из денима. Кристина красовалась рядом с мужем и именинницей, которая была в белом нежном платье.

Поклонники восхитились не только семейной идиллией, но и нарядом звезды. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.

«Красивое платье на красивой женщине. Весной и летом флористичные принты особенно актуальны, а в сезоне 2022 года считаются одними из самых трендовых. Мне очень нравится образ с джинсовой курткой. Она модная: укороченная, с широким рукавом. Очень стильная. С ней образ собранный, смешанный и интересный. Без нее мы сразу наблюдаем спор лица с цветом платья, основной оттенок которого — винный — просто не идет Кристине», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.