Вся семья вместе: Орбакайте в атласном платье оверсайз отметила 10-летие дочки с Земцовым

Певица устроила запоздалую вечеринку в честь наследницы. Она опубликовала трогательные кадры в Сети.

Кристина Орбакайте уже много лет выступает на сцене. Она пошла по стопам своей мамы Аллы Пугачевой. Ей удалось добиться больших высот. Примечательно, что артистка снимается в кино и играет в театре.

Она не так давно возобновила гастроли и дала долгожданный концерт в Москве. Звезда свое 51-летие встретила на сцене, а поздравили ее друзья и родные.

А 1 июня Орбакайте опубликовала кадры с вечеринки, которую устроила в честь дочки Клавдии. Ей еще в марте исполнилось 10 лет, но родители отметили это событие только сейчас.

Певица предстала в атласном платье оверсайз в алом цвете с синими цветами. Лук она дополнила курткой из денима. А вот именинница была в белом летнем платье. На фото отметился и Михаил Земцов, который обнимал и целовал дочку.

Праздник был устроен на природе. Не обошлось без цветов, гирлянд и шаров. Кульминаций праздника стал большой торт. Папа помог Клаве разрезать десерт.

«С днем защиты детей! Они — наш мир и счастье», — написала звезда.

Примечательно, что артистка отключила комментарии к посту. Алла Пугачева также не присутствовала на празднике. Она находится в Израиле и не планирует приезжать в Москву до осени. К слову, сама Кристина утаила место, где провела вечеринку. Но там также были дети Филиппа Киркорова и другие гости.

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