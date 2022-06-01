В трендах лета: Пугачева в рубашке оверсайз и белых джинсах скинни подчеркнула стройные ноги

Примадонна во время прогулки в Израиле отметилась в монохромном наряде. Модельер Наз Маер признался, что певице удалось предугадать тренды.

Алла Пугачева уже давно стала легендарной певицей. У нее одна из самых больших армий поклонников в стране. И хоть артистка уже выступает крайне редко, интерес к ее персоне не угасает.

Примадонна в этом году внезапно покинула деревню Грязь и свой замок. Вместе с Максимом Галкиным и детьми она уехала в Израиль. Теперь иногда она делится весточками.

Не так давно Алла Борисовна виделась с Андреем Макаревичем. А вот 31 мая она предстала на новых кадрах, где наслаждается теплой погодой во время прогулки. Артистка была без макияжа и укладки.

Однако она облачилась в узкие белые джинсы и футболку с рубашкой оверсайз. Пугачева сделала акцент на стройных ногах. Свой лук она дополнила любимым головным убором с козырьком.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Даже Кристина Орбакайте оставила ей комментарий с сердечком. А вот для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценил модельер Наз Маер.

«Алла Борисовна может позволить себе узкие джинсы, потому что у нее стройные ножки. Если говорить о трендах, то скинни потихоньку возвращаются, вытесняя оверсайз. Не полностью. Просто совсем скоро в магазинах будут представлены и те, и те силуэты. В мир свободы выбора, ограничений становиться все меньше. У Пугачевой образ получился сбалансированным: облегающий низ и объемный верх. Все уравновешенно. Многослойность остается модным решением и будет им еще, скорее всего, ни одни сезон. Вообще накинуть объемную рубашку поверх летнего образа — одно из лучших решений, которое позволит сделать любой лук интереснее», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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