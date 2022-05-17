«Тренд сезон»: Бородина в атласной мини-юбке и модных ботинках появилась в шоу с Королевой

Телеведущая предстала на съемках в актуальном образе, который оценила имидж-стилист Алсу Арна. Она отметила, что после 30 ноги чаще рекомендуют открывать, чем декольте.

Ксения Бородина ведет несколько передач. Она также зарабатывает на рекламе в соцсетях. Ксения привыкла к тому, что часто оказывается в центре внимания. Она подбирает себе стильные образы.

В ее гардеробе много люксовых брендов. Недавно в Дубае телеведущая снова закупила обновки. В 39 лет она обладает стройной фигурой, которую все чаще подчеркивает после того, как развелась с Курбаном Омаровым.

Обычно Бородина носит эффектные платья, но на днях она снялась в шоу «Музыкальная интуиция», где отметилась в атласной юбке лавандового цвета и рубашке в клетку. Образ дополнили черные ботинки на тракторной подошве.

Она увиделась с Наташей Королевой, которая пришла в кожаном жакете цвета карамели и лосинах. Поклонники восхитились ярким нарядом Ксении. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Алсу Арна.

«Ксении Бородиной однозначно идут короткие юбки и в этом сезоне мини-юбки тренд. Плюс еще у Ксении достаточно закрытый верх, при этом можно носить легкий низ, соответсвенно, показывать ноги. У Бородиной ноги стройные и красивые, поэтому мини это ее плюс. Говорить о том, можно ли носить юбки после 30 лет, уже актуально. На сегодняшний день это не считается запретом, да и раньше не считалось. Во-первый, красота гуляет по телу так, что как раз после 40 женщинам рекомендуют прикрывать верхнюю часть, зону декольте, а ноги открывать, потому что ноги дольше не стареют. Поэтому кто-то позволяет себе длину выше колена, а кто-то ниже. Мы видим, что Ксения полна энергии, поэтому что в 20, что в 40 сейчас можно спокойно носить мини. Оттенок лавандового, фиолетового — тренд сезон. Плюс он в таком насыщенном проявление, что дублируют контрастную внешность Ксении: яркие брови, волосы на фоне ухоженного лица. Брутальные ботинки дают нотку агрессивности, молодежности и силы. Такой баланс женственности в виде юбки открытых ног и такой брутальности в виде обуви на тракторной платформе», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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