«Я остаюсь»: Бородина в мини-юбке и мерцающих босоножках «оторвалась» с подругами в Дубае

Утром телеведущая должна была отправится в аэропорт, но передумала. Она решила задержаться в ОАЭ.

Ксения Бородина является известной телеведущей. Многие зрители полюбили ее благодаря шоу «Дом-2». В соцсетях у нее миллионы подписчиков.

Ксения давно живет на Рублевке и может похвастаться люксовыми нарядами, дорогостоящей машиной и регулярными поездками на море. Лишь недавно она отдохнула с дочками в Сочи и устроила поездку по Абхазии. А в середине мая звезда уехала отдыхать уже без детей.

Бородина проводит время в Дубае. Она наслаждается отдыхом с подругами. Телеведущая сначала устроила шопинг. Она не только закупила одежду известных брендов, которые с недавних пор покинула российский рынок, но и присмотрела себе квартиру.

А вот вечером Ксения отправилась в ресторан. Она облачилась в мини-юбку и белую майку. Жакет и мерцающие босоножки дополняли образ.

«Я голодная адски! Есть хочу! Ведро принесли. И пришла мой красотка, и еще одна моя красотка пришла. А там в Chanel и вторая в Chanel. На запрещенке девочки», — сказала звезда.

Потом Бородина пришла в отель. Она сняла туфли и легла на кровать. Неожиданно телеведущая захотела остаться в Дубае.

«Я завтра должна была поменять локацию, улететь в другое место, но я сижу и понимаю, что не хочу вставать утром и лететь. Мне здесь так хорошо. И в итоге я решила остаться. Уже отсюда полечу в Москву потом. В другое место полечу в июне. Девочки меня уговорили. Сейчас лягу в свою кроватку и завтра не надо будет вставать рано. Просто нет сил. Я не знаю, что сложнее: ходить целый день по магазинам, тусоваться и есть во вкусных ресторанах или работать в Москве», — рассказала она.

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