«Квартиры разлетаются, как пирожки»: Бородина в белой мини-юбке и кедах устроила шопинг в Дубае

Телеведущая отправилась отдыхать в ОАЭ без детей. Она решила провести 5 дней с шиком.

Ксения Бородина уже много лет ведет шоу «Дом-2». Примечательно, что именно этот проект сделал ее знаменитой. Телеведущая теперь зарабатывает в соцсетях. Иногда она участвует в разных телевизионных шоу.

Бородина теперь может похвастаться целым состоянием. Она покупает себе дорогостоящие шубы, а на день рождения себе она подарила квартиру в Москве, которая уже третья для нее.

Майские праздники Ксения решила провести время в Сочи и Абхазии. Она показала дочкам красоты природы. А вот на днях телеведущая приехала в ОАЭ. На этот раз она проводит время с подругами.

Накануне брюнетка устроила себе шопинг. После того, как в в России закрылись многие люксовые магазины, а также популярные бутики из ряда масс-маркета. Бородина решила побаловать себя: она примерила брюки Louis Vuitton, а также обувь Hermes. По торговому центру звезда ходила с большими паркетами. Она была в белой мини-юбке, футболке и кедах.

«Хотела сказать, что все нам продают, везде пускают. Никакой истории с дискриминацией в магазинах нет, вообще. Очень френдли», — заверила она.

Примечательно, что пока Ксения оплачивала ремешок в бутике, ее подруги уже по телефону договаривались о покупке квартиры в Дубае. Она поехала с ними и тоже присмотрела недвижимость.

«Квартиры разлетаются, как пирожки. Как все решится, расскажу вам о квартире», — отметила звезда.

Она не скрывает, что пока побаловала себя покупками. У Бородиной есть пижамки Victoria’s Secret, а также несколько нарядов из масс-маркета.

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