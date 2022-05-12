«Эффект голых ног»: Боня в твидовой юбке и белом бомбере отправилась на променад в Монако

Виктория Боня является бывшей участницей «Дома-2». Она порой видится с Аленой Водонаевой, а также следит за жизнью Ольги Бузовой.

Сама Боня смогла стать моделью, создать свой бренд одежды, но основной доход ей приносят реклама в соцсетях и разные марафоны, курсы, так как она стала бьюти-блогером. В свои 42 года светская львица не перестает следить за фигурой и часто хвастается нарядами.

Не удивительно, что дочка Виктории Анджелина любит носить мамины вещи. После отпуска на Бали она вернулась в Монако, где давно живет. На днях звезда решила увидеться с подругой, поэтому принарядилась.

Боня покрасовалась в твидовой юбке и белом бомбере. Лук дополнили босоножки. Она призналась, что поздно вечером редко выходит из дома, но ее уговорила подруга, поэтому светская львица отправилась на променад.

Поклонники восхитились тем, как выглядит бизнеследи. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Алсу Арна.

«Образ Виктории Бони можно было бы назвать актуальным, если бы не так сильно был перегружен верх даже не тем, тем что он глухо закрыт, а тем что он разнофактурен и стилистически несовместим. Мы видим красоту ног, а также эффект голых ног за счет открытых босоножек. Но юбка тяжело фактурная, поперечные линии принта. Бомбер тоже фактурный, чуть ли не эффект Чебурашки, поэтому скорее образ Боне не идет. Не все сочетается. По отдельности вещи актуальные, но не когда все вместе. Волос собран в небрежный хвост, из-за чего волосы смотрятся грязными. Хвост мог бы спасти лук, но в итоге его добил. Также мы не видим аксессуаров, а они являются для медийных лиц обязательными в образе», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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