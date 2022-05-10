«Это у нее папина черта»: Боня засняла, как подросшая дочка обедает в машине и не делится едой с мамой

Виктория Боня является известной светской львицей. Раньше она участвовала в шоу «Дом-2», что и принесло ей славу. Виктория успела поработать телеведущей, но позже стала выпускать одежду под своим брендом.

Однако основной доход она получает в соцсетях, как бьюти-блогер. Примечательно, что живет модель в Монако. Там она растит дочку Анджелину, которой уже десять лет.

С отцом девочки миллионером Алексом Смерфитом Боня поддерживает теплые отношения. Не так давно они вместе отметили день рождения наследницы. Светская львица в мае вернулась домой после отдыха на Бали.

Она много времени уделяет дочке. На этот раз она засняла, как Анджелина закупила бургеры и другие блюда из популярного ресторана и ест все в машине.Девочка была облачена в школьную форму.

«Я в шоке! Один раз дала мне откусить чике-бургер! Ну дай еще раз откусить! Я тебе туда отвезла, я тебе дала деньги! Не дашь откусить второй раз?» — удивилась Виктория.

Потом она обнаружила, что дочка также съела мороженое и достала наггетсы. Делиться с мамой Анджелина не захотела. Как оказалось, это в их семье частое дело.

«Это у нее папина черта! Он никогда не любит делиться едой. Копия Алекс», — заявила светская львица.

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