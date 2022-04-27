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«В модном стиле спорт шик»: Боня в льняном комбинезоне цвета горчицы предстала на Бали

Телеведущая на отдыхе отметилась в актуальном образе, который оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«В модном стиле спорт шик»: Боня в льняном комбинезоне цвета горчицы предстала на Бали
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды

Виктория Боня является бывшей участницей «Дома-2». После телестройки она стала знаменита. Примечательно, что со временем ей удалось стать не только моделью, но и бьюти-блогером.

Она живет в Монако и сама содержит дочку Анджелину, хоть бывший возлюбленный Алекс Смерфит тоже старается участвовать в жизни наследницы. Однако светская львица признавалась, что только на онлайн-курсах порой зарабатывает 200 тысяч долларов в месяц.

Недавно Боня уехала на Бали. Она то и дело демонстрирует женственные наряды. Светская львица носит как нюдовые платья, так и шорты. На этот раз она решила покрасоваться среди дикой природы.

На прогулке бизнеследи предстала в льняном костюме цвета горчицы с шортами. Виктория дополнила образ кроссовками с длинными носками и миниатюрной сумкой для телефона. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.

Виктория Боня. Фото: соцсети звезды

«Сложно поверить, что такие краски природы это не сон! Продолжаю делиться незабываемой красотой. Иногда кажется, что это сон, но потом понимаешь что это реальность и от этого ещё больше не возможно надышаться всем тем, что окружает тебя!

Не все, конечно, происходит так как ты себе уже нарисовала, но от этого реальность и ценность этой реальности становится еще прекраснее!

Эта поездка для меня стала не только отдыхом, но и хорошим опытом познания себя, именно так и должна проходить жизнь, видимо чтобы она не была похожа на существование», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro оценила ее лук стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Виктория Боня. Фото: соцсети звезды

«Чудесный прогулочный образ в модном стиле спорт шик в не менее модном летнем ромпере (комбинезон с укороченными штанинами в виде шортиков) желтого цвета с горчичным оттенком. Очень идет Боне, комплиментарно подчеркивает прелести ее фигуры: тонкую талию, стройные ноги.

Динамику стиля поддерживает сумочка, надетая по диагонали, а диагональные линии — это линии движения. В весенне-летнем сезоне 2022 опять очень модно носить носочки с обувью. Гармонично выстроена и цветовое комбинирование: цвет ромпера поддержан шнурками кроссовок и логотипом на сумочке, черный цвет в аксессуарной группе (очки, сумочка и полоски на носочках).

Образ получился легкий, яркий, контрастный, но при этом лаконичный и даже элегантный, поскольку нет перебора ни в чем. Одно цветовое пятно — желтая горчица + грамотная длина шорт, которая делает акцент на ноги, без намека на вульгарность», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия.  Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro

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