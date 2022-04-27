«В модном стиле спорт шик»: Боня в льняном комбинезоне цвета горчицы предстала на Бали

Телеведущая на отдыхе отметилась в актуальном образе, который оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Виктория Боня является бывшей участницей «Дома-2». После телестройки она стала знаменита. Примечательно, что со временем ей удалось стать не только моделью, но и бьюти-блогером.

Она живет в Монако и сама содержит дочку Анджелину, хоть бывший возлюбленный Алекс Смерфит тоже старается участвовать в жизни наследницы. Однако светская львица признавалась, что только на онлайн-курсах порой зарабатывает 200 тысяч долларов в месяц.

Недавно Боня уехала на Бали. Она то и дело демонстрирует женственные наряды. Светская львица носит как нюдовые платья, так и шорты. На этот раз она решила покрасоваться среди дикой природы.

На прогулке бизнеследи предстала в льняном костюме цвета горчицы с шортами. Виктория дополнила образ кроссовками с длинными носками и миниатюрной сумкой для телефона. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.

«Сложно поверить, что такие краски природы это не сон! Продолжаю делиться незабываемой красотой. Иногда кажется, что это сон, но потом понимаешь что это реальность и от этого ещё больше не возможно надышаться всем тем, что окружает тебя! Не все, конечно, происходит так как ты себе уже нарисовала, но от этого реальность и ценность этой реальности становится еще прекраснее! Эта поездка для меня стала не только отдыхом, но и хорошим опытом познания себя, именно так и должна проходить жизнь, видимо чтобы она не была похожа на существование», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro оценила ее лук стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Чудесный прогулочный образ в модном стиле спорт шик в не менее модном летнем ромпере (комбинезон с укороченными штанинами в виде шортиков) желтого цвета с горчичным оттенком. Очень идет Боне, комплиментарно подчеркивает прелести ее фигуры: тонкую талию, стройные ноги. Динамику стиля поддерживает сумочка, надетая по диагонали, а диагональные линии — это линии движения. В весенне-летнем сезоне 2022 опять очень модно носить носочки с обувью. Гармонично выстроена и цветовое комбинирование: цвет ромпера поддержан шнурками кроссовок и логотипом на сумочке, черный цвет в аксессуарной группе (очки, сумочка и полоски на носочках). Образ получился легкий, яркий, контрастный, но при этом лаконичный и даже элегантный, поскольку нет перебора ни в чем. Одно цветовое пятно — желтая горчица + грамотная длина шорт, которая делает акцент на ноги, без намека на вульгарность», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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