«Ярко и современно»: Муцениеце примерила «рваные» джинсы с трендовой курткой из денима

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она снялась в десятках разных кинолент. Одни любят ее за роль в сериале «Закрытая школа», а другие за роль в фильме «Тобол». также она ведет шоу «Голос. Дети» с Дмитрием Нагиевым.

Примечательно, что два года назад артистка развелась с Павлом Прилучным. Она переехала из дома в свою квартиру с двумя детьми. Однако потом звезда не только стала больше зарабатывать, но и преобразилась.

После участия в шоу «Ледниковый период» Агата похудела. Она также стала чаще носить платья, хотя не любит открывать колени. Поклонники отмечают, что актриса похорошела. А на этот раз она покрасовалась в лифте в куртке из денима и рваных джинсах. Ее наряд дополнила лаконичная шапка припыленного цвета и солнцезащитные очки.

«Говорят джинсы с джинсовой курткой — это дурной тон», — написала звезда.

А вот поклонникам ее кэжуал лук пришелся по душе. Ранее Ксения Собчак тоже выбрала тотал деним. Агату осыпали комплиментами. Ее образ для сайта Teleprogramma.pro оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

«Как правило, любой деним можно смело сочетать с любым денимом. На подиумах часто можно встретить образ total denim, который смотрится очень повседневно. Пожалуй, это один из самых универсальных комплектов одежды, который есть практически в любом гардеробе. Поэтому вопрос встает, на сколько тот самый деним актуален. В образе Агаты абсолютно нет ничего „дурного“, как указано в комментарии девушки. Образ смотрится ярко и современно. Единственный нюанс — я могла бы рекомендовать заменить джинсы на оттенок потемнее, с более аккуратными потертостями и разрезами. В таком случае силуэт не будет так контрастно делиться. Либо наоборот — выбрать более светлую джинсовку без принта. Поскольку и принт на джинсовке и потертости с разрезами на джинсах — активные элементы, они несколько спорят в образе. Потому оставив лишь одину активную вещь, образ смотрелся бы гармоничнее», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.

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