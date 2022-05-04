Прилучный в прошлом: Муцениеце отметилась с таинственным парнем в кафе в Махачкале

Актриса была в спортивном костюме и кепке. Она делилась романтичными кадрами.

Агата Муцениеце является популярной актрисой. Она не скрывает, что ей принесла славу роль в сериале «Закрытая школа». Тогда артистка встретила Павла Прилучного. Их роман развивался стремительно.

После тайной свадьбы у них родился сын Тимофей, а потом и дочка Мия. Но в 2020 году супруги развелись. Актриса призналась, что муж был порой с ней груб и даже применял силу. Спустя время она смогла наладить с ним дружеские отношения.

больше по теме Прическа с мокрым эффектом: постройневшая Муцениеце в блузке с бантами и лосинах отметилась на улице Актриса похвасталась преображением.

Недавно Муцениеце с гневом упрекнула поклонников, которые стали подозревать, что она вернулась к бывшему супругу. Актриса заверила, что они делают все, чтобы просто быть хорошими родителями.

Но во время отдыха в деток-клинике артистка намекнула, что за ней кто-то ухаживает. А недавно она провела время на съемках в Дагестане. Агата уже вернулась домой, но опубликовала интригующие кадры, снятие в кафе в Махачкале.

На них она сделала селфи с таинственным молодым парнем. Сама актриса предстала в спортивном костюме и без макияжа. На ней была кепка, за которой легко скрывать лицо.

На некоторых фото видно, что Муцениеце довольна своим время препровождением. она даже подружилась с породистой собакой. Она показала кадры с романтичными надписями. Поклонники уверены, что у актрисы появился возлюбленный.

«Бревно любви-значит Агата приедет не одна», «Что за парень? А как же Пашка?», «Ценить надо, что есть сейчас в данный момент, если счастливы, то есть все шансы», «Какая милая пара», Ой, Агата, а вас тут и не узнать«, «Назревает что-то интересное», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!