«Все модное»: Ксения Собчак отметилась в куртке из денима и ботинках на тракторной подошве

Телеведущая на съемках появилась в современном наряде в стиле кэжуал. Однако модельер Наз Маер был удивлен, что Ксения Собчак выбрала такой аутфит.

Ксения Собчак уже много лет работает на телевидении. В начале карьеры она вела нашумевшее шоу «Блондинка в шоколаде», а также «Дом-2».

Теперь журналистка снимает свои передачи и старается не только обсуждать острые темы, но и брать интервью у селебрити. за последний месяц она пообщалась с Андреем Макаревичем и Микки Рурком. Для каждого появления на публике звезда продумывает свои образы.

Обычно Ксения старается выглядеть элегантно, но добавляет изюминку. На красной дорожке недавно она щегольнула в костюме с топом. А во время новых съемок телеведущая покрасовалась в непривычном для нее наряде.

Она предстала в куртке из денима и джинсах. Тотальный наряд из денима дополнили песочные ботинки на массивной тракторной подошве. Собчак присобрала волосы и сделала нюдовый макияж.

Поклонники отметили, что даже не сразу ее узнали. Многие восхитились кэжуал луком. А для сайта Teleprogramma.pro ее наряд оценил модельер Наз Маер.

«Скромный, тусклый и скучный образ. Совсем не под стать темпераменту и энергии Собчак. Я не знаю, что это за мероприятие, возможно, здесь у Ксении Анатольевны есть роль скромной женщины со скромными запросами. Но все это не вяжется с ее внутренним ощущением себя, с ее энергией. А еще больше дисбаланса между скромностью внешнего вида и дороговизной брендов, надетых на Собчак. К одежде, обуви, аксессуарам нет претензий — все модное, трендовое, стильное. Претензии к одежде именно на Ксении. Собчак и этот образ не созданы друг для друга», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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