«Круто, стильно, но не для всех»: Ирина Шейк в платье-сетке и грубых ботинках щегольнула в Калифорнии

Модель на вечеринке с друзьями отметилась в ультрамодном образе, который оценил модельер Наз Маер.

Ирина Шейк уже давно стала топ-моделью. Она дефилировала на подиумах в Париже, Милане и Лондоне. Если раньше Ирина часто приезжала в Россию, то из-за пандемии уже два года она не навещала родных.

Модель живет в Нью-Йорке, где растит дочку Лею. В последнее время ее все чаще видят с бывшим возлюбленным Брэдли Купером. Если раньше она держала его на расстоянии, то теперь они дружат.

Последние несколько недель Ирина провела с друзьями. Она оторвалась на вечеринке «Коачелла» в Калифорнии. В жарком районе модель демонстрировала дерзкие образы. На днях она щегольнула на улицу в футболке и платье-сетке.

Наряд позволил ей показать стройные ноги. Шейк дополнила лук кожаными грубыми ботинками, сливочной сумкой и солнцезащитными очками. От яркого макияжа она отказалась.

Поклонники осыпали модель комплиментами. Многие отметили, что она только хорошеет. А вот ее наряд вызвал вопросы у подписчиков. Некоторые решили, что Ирина забыла часть образа. Но модельер Наз Маер в беседе с сайтом Teleprogramma.pro признался, что аутфит трендовый.

«Крутая Шейк в ультрасовременном образе весенне-летнего Нью-Йорка. Если в России про него скажут: „На пляж сойдет“, то в Штатах в подобном брендово-трендовом луке может прогуляться и супермодель, и голливудская знаменитость, и модный трендсеттер. Круто, стильно, но не для всех. Образ для ярких, уверенных в себе девушек. Он с обложки журнала и этим все сказано», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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