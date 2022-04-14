Ирина Шейк случайно показала, с кем живет

Ирина Шейк — известная российская модель. Она уже много лет живет в США. Ирина смогла стать одной из самых востребованных моделей. С ней с радостью работают именитые дизайнеры. Личная жизнь у брюнетки тоже насыщенная.

Пять лет она встречалась с Криштиану Роналду, а потом у нее случился продолжительный роман с Брэдли Купером. Звезда родила от него дочку Лею, но в 2019 году они расстались.

больше по теме Ирина Шейк в пудровом комбинезоне устроила русскую вечеринку со Стеллой Максвелл Модель все выходные веселилась вместе с друзьями в Нью-Йорке.

Первое время Ирина старалась жить самостоятельно. Она переехала из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Ей помогала мама Ольга Шайхлисламова. Но потом модель стали видеть с Купером на прогулках и даже возле его дома.

А на днях брюнетка предстала на детском празднике, который устроила для дочки. Она позировала с аниматором в костюме единорога. Однако поклонники заметили мужчину в зеркале. По его лицу и прическе они сразу узнали Купера.

Так Шейк случайно показала, с кем живет, и подтвердила слухи о воссоединении с актером. Она могла удалить фото, почитав комментарии, но не сделала это. Фанаты считают, что так модель внесла ясность в свою личную жизнь. К слову, голливудский актер много времени проводит с дочкой, а в его плейлисте большое количество детских русских песен, которые он знает наизусть.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!