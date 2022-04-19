Ирина Шейк показала опухшее лицо без фильтров после бурного веселья на вечеринке

Модель оторвалась на знаменитой вечеринке Coachella в США. Утром даже она выглядела не так идеально, как всегда.

Ирина Шейк является известной моделью из России. Она с юных лет дефилирует по подиумам. Брюнетка обладает эффектной внешностью. Не удивительно, что она пять лет состояла в отношениях с футболистом Криштиану Роналду.

А потом модель жила с голливудским актером Брэдли Купером и даже родила от него дочку Лею. Примечательно, что влюбленные расстались, но поддерживают дружеские отношения.

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В последнее время Ирина часто проводит время с друзьями. Она также отдохнула в Майами. Но накануне модель отправилась на знаменитую вечеринку Coachella. Для такого случая она облачилась в белый наряд с платьем в сетку.

Шейк выглядела естественно, отказавшись от яркого макияжа и распустив волосы. Она пришла на мероприятие, чтобы послушать любимые песни. Два года подряд вечеринку отменяли из-за пандемии, поэтому многие гости отрывались.

На утро и Ирина показала, что погуляла на славу. Она запечатлелась без макияжа и фильтров. Модели пришлось нанести увлажняющую маску, так как ее лицо опухло. Поклонники признались, что давно не видели ее в таком виде, так как обычно Шейк поражает своей безупречной внешностью.

«Какая смешная», «Каждая девушка так выглядит утро», «Когда понял, что Ирина тоже человек», «Ну это фото прям дает сил! Я думала вы нимфа неземная», «Ирина наша русская красотка! Мы лицо не боимся показать», «Хорошенькая, тебя ничего не испортит», — прокомментировали пост подписчики.

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