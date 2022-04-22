«Берите на заметку»: Стеша Маликова отметилась в панамке и универсальном костюме в клетку с мини-юбкой

Дмитрий Маликов гордится тем, что вырастил дочку Стефанию. Она уже окончила МГИМО, хотя раньше переживала за экзамены и мечтала поступить в вуз. Более того, дочке артистка удалось запустить свой бренд одежды.

Так как она много путешествовала и часто была с родителями на светских раутах, то рано начала интересоваться модой. Теперь юная бизнесвумен хвастается актуальными образами.

Ранее Стеша обзавелась кожаной курткой и лаконичным черным платье по фигуре. Теперь она представила новую весеннюю коллекцию. На улице дочка артистка щегольнула в твидовом костюме.

А также в костюме в крупную клетку. Мини-юбка подчеркнула ее стройные ноги, а изюминку образу придала панамка в тон. Маликова дополнила наряд грубыми ботинками и рюкзаком.

Поклонники восхитились ее образом. Многие признались, что она выглядит элегантно. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

«У Стефании прекрасное чувство стиля. И этот костюм не исключение. Принт клетка, в любом его проявлении — вечная классика. Он встречается на подиумах в каждом сезоне — иногда больше, иногда меньше, но он есть всегда. Подобный костюм я бы отнесла к базовому стилю. И он очень удачно выполнен, потому что его элементы можно носить как вместе, так и по отдельности, создавая таким образом большое количество комплектов. Подобный костюм можно носить в любом возрасте, единственный момент относится к длине юбки. Не всем комфортно в мини. Так что это индивидуально. Панама в аналогичном принте является интересным и актуальным акцентом, который делает образ более молодежным. Ею так же можно дополнить костюм, либо надевать отдельно с верхней одеждой. Я рекомендовала бы брать подобные вещи на заметку, если есть желание разнообразить свой гардероб, приложив минимум усилий», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.

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