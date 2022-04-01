«Красивый и молодежный образ»: Маликова показала, как стильно носить кожаную куртку этой весной

Стеша Маликова является известной модницей. Она выросла в семье Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Певец с малых лет возил ее на курорты и брал с собой на светские мероприятия.

Не удивительно, что она стала интересоваться модой. Еще до завершения учебы в МГИМО Стефания запустила свой бренд одежды. Теперь она старается создавать яркие образы и давать советы поклонникам.

Не так давно Маликова похвасталась нарядом с открытыми плечами. Она также любит носить костюмы и романтические платья. Но с наступлением весны дочка артиста стала носить кожаную куртку цвет карамели. На этот раз она сочетала ее с клетчатой рубашкой, черными брюками клеш и кепкой. Сумку Стеша также подобрала в тон кожаной куртки.

«Мой любимый весенний лучок», — заявила она.

Поклонники восхитились ее нарядом, но некоторые посчитали его слишком многослойным. Однако модельер Наз Маер в беседе с сайтом Teleprogramma.pro отметил, что у нее получился актуальный аутфит.

«Красивый и молодежный образ. Здесь представлены долгоиграющие тренды, которые „пришли“ к нам несколько лет назад и до сих пор остаются популярными: многослойность, обыгранная футболкой, рубашкой и курткой, кепка и умеренный оверсайз. На Стеше не свободные, но не гигантские брюки, объемная рубашка, но образ скомплектован так, что мы видим линию пояса. Длинная рубашка, при такой игре, еще больше вытягивает силуэт. Ну и куртка короче рубашки, что еще раз подчеркивает многослойность. Мне нравятся силуэты и цвета. Все очень идет Стеше. Но мне категорически не нравятся брюки. Они слишком простые. Как домашние штанишки с этими нелепыми завязками на поясе. Джиггеры, джинсы или аналогичные брюки, но с ремнем, здесь уместнее», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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