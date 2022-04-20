«Фаворит сезона!»: Алсу покрасовалась в остромодном тренче оверсайз небесного цвета и кедах

Певица на шопинге отметилась в актуальном образе, который оценила стилист Надя Иванова.

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться не только большим количеством хитов, но и своими элегантными образами. Многие коллеги восхищаются красотой певицы. Сама Алсу не скрывает, что следит за фигурой и лицом.

Но если раньше она носила платья и костюмы, то благодаря дочками Сафине и Микелле в ее гардеробе появились более молодежные образы. Звезда не боится носить джинсы и бомберы.

Этой весной Алсу пополнила гардероб обновками. На этот раз она отметилась в небесно-голубом тренче овеерсайз с поясом. Лук дополнили светлые джинсы с подворотами, которые открыли ее тонкие щиколотки, и кеды.

Артистка обычно носить обувь на каблуке, поэтому удивила поклонников. В свои 38 лет она стала чаще носить наряды в кэжуал стиле. Многие восхитились ее выбором. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Надя Иванова.

«Тренч голубого небесного цвета — безусловно фаворит сезона! Вообще, тренч предмет базового гардероба. Но надо понимать, что от сезона к сезону фасоны и базовых вещей меняются. такой фасон оверсайз сегодня действительно актуален. В этом плане Алсу попала в точку. Актуальная тема это тотал лук, когда вс в одном цвете. Голубой тренч, голубые тренчи, кстати, хорошо подчеркивают внешность Алсу, ее голубые глаза, ее оттенок кожи. Поэтому в цветовой комбинации и в трендовости вещей Алсу ставим плюсик. Что касается кед, то они образ утяжеляют. Этот черный цвет, очень простой фасон а-ля спортивные из нашего советского детства. Они делают образ простым и более дешевым. Я бы их заменила на белые кроссовки или белые лоферы. Также можно подобрать образ в цвет тренча, но белая даже лучше», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.

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