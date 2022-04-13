«Это тренд»: Алсу показала, как выглядеть дорого в элегантном белом костюме с брюками в пол

Певица на шопинге покрасовалась в новом образе. Модельер Наз Маер отметил, что это лук подчеркнул ее статус.

Алсу является одной из самых известных певиц в России. Она выступала на «Евровидении» еще совсем юной, но оказалась в шаге от победы. И спустя года брюнетка может похвастаться сильным вокалом и моложавым видом.

Она стала мамой троих детей. При этом артистка сохранила стройную фигуру. Она продолжает носить сдержанные и элегантные образы, но порой звезда отдает предпочтение молодежным луком.

Этой весной Алсу обзавелась как костюмом с мини-юбкой, так и платьем-жакетом. Также певица носит тренчи. Во время очередного шопинга она покрасовалась в белоснежном костюме с брюками в пол и жилеткой.

Наряд визуально сделал ее ноги длиннее и стройнее. Ей приглянулся голубой тренч, в котором она появилась на публике. Поклонник остались в восторге от ее весеннего аутфита.

Ранее Ляйсан Утяшева, Агата Муцениеце и другие звезды тоже похвасталась своими нарядами с плащами. Певица выбрала брюки, которые набирают популярность. В подобных уже отметилась Лера Кудрявцева и Ксения Бородина. Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер.

«Белый смотрится очень красиво на загорелой коже Алсу. Этот роскошный цвет как нельзя лучше подчеркивает достаток и статус певицы. От костюма-тройки Алсу оставила двойку. Жилетка на голое тело — это тренд прошлого года, который сохраняет позиции и в этом. Интересное сочетание с тренчем, который, видимо, певица решила накинуть на плечи. Получится хорошо. Голубой и Алсу подходит, и с костюмом конфликтовать не будет. В общем очень интересная основа под образ. Именно основа, так как без обуви и аксессуарного ряда он не закончен», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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