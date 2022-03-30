«Любимый принт — pied-de-poule»: Алсу предстала в костюме с мини-юбкой и белых ботфортах

Певица впервые за долгое время позволила себе дерзкий образ. Ее аутфит оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она прославилась в начале 2000-х годов и теперь продолжает выпускать новые песни. У артистки уже растут дети: Сафина, Микелла и Рафаэль. Одна из дочек уже пошла по стопам мамы.

Она тоже поет и снимается в клипах. К слову, Алсу в свои 38 лет может похвастаться стройной фигурой. Она часто носит вечерние платья, а также костюмы и пальто.

Обычно Алсу редко носит короткие наряды. Она признавалась, что хочет подавать хороший пример детям. При этом все чаще артистка экспериментирует в последние годы.

На этот раз она запечатлелась в костюме с длинным жакетом и мини-юбкой. Наряд с принтом pied-de-poule визуально удлиняет ноги. Образ также дополнили белоснежные ботфорты. Звезда подчеркнула свою загорелую кожу и стройность.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Алсу получила много комплиментов. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Мой любимый принт — pied-de-poule или „гусиная лапка“. Принт из английской истории, который считается уже классикой. Выбранный костюм с длинным жакетом и короткой юбкой очень актуален и, подобрав к этому костюму высокие ботфорты белого цвета, Алсу создала весьма элегантный образ, который подойдет, на мой взгляд, любой девушке, женщине, имеющей стройную фигуру. В таком виде можно пойти на встречу с друзьями в кафе, кино. Pied-de-poule — принт классического стиля. Он очень часто используется в деловом костюме, но длина юбки непозволительна для офиса. Такой вариант юбки больше уместен для развлечений», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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