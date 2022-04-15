«В стиле бохо шик»: Нетребко в струящемся комбинезоне с эффектом стройности отметилась в Египте

Оперная дива во время путешествия предстала в женственном образе, который оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она регулярно гастролирует и посещает как Нью-Йорк, так и Европейские города. За последние два года артистка больше пяти раз приезжала в Россию.

Она давала концерты и гуляла по любимым улочкам. Не так давно оперная дива находилась дома в Вене и собралась в очередную поездку, но ее лишили мечта в театре. В итоге она решила устроить себе отпуск.

В апреле Анна оказалась в Египте. Она проводит время с сыном Тьяго и сестрой Натальей. Первым делом певица исполнила мечту и посетила Пирамиды. Потом она прокатилась по Нилу, увидела древние храмы и даже деревни.

Каждый раз артистка предстает на фото в новых нарядах. Нетребко славится своим чувством стиля. Так на этот раз она позировала у древних сооружений в шелковом комбинезоне с брюками палаццо. Наряд оливкового цвета дополнили. пояс и шапочка.

Из-за жара оперная дива выбирает легкие наряды. Она старается скрыть свои недостатки. Однако поклонники пришлив восторг от ее образа. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Анна Нетребко приверженец богемного стиля, причем, в более люксовой, роскошной его интерпретации стиль бохо шик, который более утонченный и декоративный, нежели чистый бохо и менее многослойный. Интересный комбинезон с встроенной ассиметричной деталью с растительным принтом. Все цвета образа гармоничные и натуральные (природные: оливковый, мха, коры дуба, коричневый, рыжий (обувь). Длинные в брюки комбинезона + асимметричные, диагональные линии делают силуэт Анны стройнее. Свободолюбивый, модный и яркий образ, несмотря на спокойную расцветку», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!