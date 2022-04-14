«Как и повествуют легенды»: Нетребко в струящемся платье оверсайз отметилась на реке Нил

Оперная дива продолжает путешествие по Египту. Она предстала в женственном образе.

Анна Нетребко является известной оперной дивой. Она много лет выступает на сцене. Обычно певица едва находит время на отдых. Ее концерты расписаны на год вперед. Примечательно, что в 2020 году она делала перерыв из-за пандемии.

А недавно артистка вновь покинула сцену из-за ситуации на Украине. Она устроила себе длительный отпуск. Звезда уже посетила Дубай и Арзейбаджан.

На этот раз Нетребко приехала в Египет, где мечтала побывать. Она любит приключения, поэтому спустилась в глубь египетских пирамид и увидела древние храмы. Каждый раз она появляется на публике в женственных образах.

Поклонники заметили, что она постройнела. Артистка на этот раз предстала в струящемся платье оверсайз с принтом в виде пальм. Она подчеркнула стройные ноги.

«Путешествие по Нилу на лодке превзошло все ожидания! Все так, как и повествуют легенды… только крокодилы уплыли южнее», — сказала звезда.

Анна также предстала в тунике макси с вышивкой. Она любит яркие образы, поэтому с собой в поездки певица берет несколько десятков нарядов, заранее продумывая детали от обувь до аксессуаров. Поклонники осыпали ее комплиментами.

Многие признались, что она для них является вдохновением. К слову, недавно стало известно, что оперная дива уже готовится к возращению на сцену в Европе.

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