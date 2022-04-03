С косынкой на голове: Стриженова в стеганом пальто пудрового цвета вышла на променад в снегопад

Телеведущая весь провела с родными. Она заехала в Переделкино, чтобы почтить память отца. При этом она выглядела элегантно.

Екатерина Стриженова знакома публике, так как уже много лет работает на телевидении. Она ведет не только передачу «Доброе утро», но и «Время покажет». Екатерина часто хвастается нарядами.

Она много времени посвящает съемкам, но также успевает ходить в театр с мужем Александром и видеться с внуком Петром. Даже для прогулок она зачастую наряжается. А наряды ей любит дарить сестра Виктория Андреянова, которая является дизайнером.

2 апреля Стриженова провела время с сестрой. Они отправились на променад в лес. А так как в Москве прошел снегопад, они гуляли по заснеженным тропинкам.

Виктория засняла телеведущую в стеганом длинном пальто пудрового цвета. Образ дополняла черная косынка. Екатерина держала в руках цветок в горшке. Она наслаждалась внезапной зимней погодой. Хотя в этот день сестры вспоминали сего отца — Владимира Токмань, который был писателем и журналистом.

«Сегодня день памяти папы, мы 46 лет без него. И все годы мама собирала его друзей. И мы заехали в Переделкино — вспоминали и спорили, плакали и смеялись. А снег идет», — объявила Андреянова.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Стриженова. Многие отметили, что не дали бы ей 54 года. «Очень молодо выглядит», «Какая красивая», «Обожаю такие пальто», «А косынки вам идет», «Екатерина прям похорошела», «В вашей семье все талантливые», «Очень нравится это видео», «Какие вы хорошие сестры», — прокомментировали пост подписчики.

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