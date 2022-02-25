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«Модель вне времени»: Стриженова предстала в платье на запах цвета фуксии и белых лодочках

Телеведущая на съемках появилась в ярком образе, который стилист Лена Червова посчитала очень удачным.

«Модель вне времени»: Стриженова предстала в платье на запах цвета фуксии и белых лодочках
Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae/

Екатерина Стриженова привыкла много работать. Она не скрывает, что порой встает раньше рассвета, а возвращается домой ближе к ночи. Но в кадре телеведущая всегда выглядит безупречно.

В свои 53 года она может похвастаться моложавым видом. Стилисты подбирают для нее нескучные костюмы и женственные блузки. В обычной жизни она также старается выглядеть элегантно.

С приближением весны наряды Екатерины становятся все более яркими. На днях она появилась в студии в платье на запах цвета фуксии. Наряд со струящейся юбкой скрыл несовершенства ее фигуры, а белые лодочки позволили сделать акцент на тонких щиколотках. Стриженовой сделали объемную укладку и макияж в розовых тонах.

Поклонники посчитали, что образ омолодил телеведущую. Многие пришли в восторг от цвета и фасона наряда. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Елена Червова. Она нашла образ очень удачным.

Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae/

«Это платье базового кроя. Достаточно универсальная модель вне времени. Ее, конечно, не назвать супермодной, трендовой, но это платье хорошей длины, понятного кроя, цвет, который идет Екатерине. Если у нее нет цели быть фэшенисткой и есть цель выступать в роли ведущей — это вполне уместное платье», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лена Червова — стилист и телеведущая. Ее аудитория в Instagram насчитывает более полумиллиона человек, с помощью своих постов и авторского курса она помогает заполучить уверенность любой девушке. Также она была ведущей на телеканале «Пятница» и выступала в качестве народного стилиста в программе на первом канале «Модный приговор».

Лена Червова. Фото: Teleprogramma.pro

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Екатерина СтриженоваЗвездный стильКрасота вне возрастаЛена Червовамода и стильМодные тренды