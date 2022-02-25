«Модель вне времени»: Стриженова предстала в платье на запах цвета фуксии и белых лодочках

Телеведущая на съемках появилась в ярком образе, который стилист Лена Червова посчитала очень удачным.

Екатерина Стриженова привыкла много работать. Она не скрывает, что порой встает раньше рассвета, а возвращается домой ближе к ночи. Но в кадре телеведущая всегда выглядит безупречно.

В свои 53 года она может похвастаться моложавым видом. Стилисты подбирают для нее нескучные костюмы и женственные блузки. В обычной жизни она также старается выглядеть элегантно.

С приближением весны наряды Екатерины становятся все более яркими. На днях она появилась в студии в платье на запах цвета фуксии. Наряд со струящейся юбкой скрыл несовершенства ее фигуры, а белые лодочки позволили сделать акцент на тонких щиколотках. Стриженовой сделали объемную укладку и макияж в розовых тонах.

Поклонники посчитали, что образ омолодил телеведущую. Многие пришли в восторг от цвета и фасона наряда. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Елена Червова. Она нашла образ очень удачным.

«Это платье базового кроя. Достаточно универсальная модель вне времени. Ее, конечно, не назвать супермодной, трендовой, но это платье хорошей длины, понятного кроя, цвет, который идет Екатерине. Если у нее нет цели быть фэшенисткой и есть цель выступать в роли ведущей — это вполне уместное платье», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лена Червова — стилист и телеведущая. Ее аудитория в Instagram насчитывает более полумиллиона человек, с помощью своих постов и авторского курса она помогает заполучить уверенность любой девушке. Также она была ведущей на телеканале «Пятница» и выступала в качестве народного стилиста в программе на первом канале «Модный приговор».

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