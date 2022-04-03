Весенняя нежность: Стриженова в платье с принтом «мильфлер» и модным воротником покрасовалась в «Останкино»

Екатерина Стриженова уже давно стала известной телеведущей. На телевидении она работает большую часть жизни. Порой Екатерина ведет мероприятия со своим мужем Александром. Зрители привыкли видеть ее в эфире «Доброго утра» или передачи «Время покажет.

Каждый раз артистка театра предстает в кадре в новом образе. С наступлением весны она стал чаще носить не только костюмы, но и платья.

Накануне Стриженова приехала в «Останкино». Она вышла в студию в черном платье с актуальным принтом мильфлер. Наряд также дополнил пояс и белый узкий воротник «Клодин».

Телеведущая вновь сделала акцент на талии. Волосы ей уложили в тугой пучок, а макияж сделали с акцентом на глаза. Екатерина покрасовалась на камеру. От аксессуаров она отказалась, оставив только лаконичные сережки.

Примечательно, что нежный цветочный принт также выбирали Лера Кудрявцева, Ольга Бузова и Саша Савельева. Поклонники восхитились женственным аутфитом Стриженовой.

«На вас всегда приятно смотреть», «Какое роскошное платье», «Такой классный образ у вас», ««Пока на улице снег, от вас веет весной», «Как вам удается выглядеть так молодо?», «Екатерина, вы украшение передачи», «Обожаю такие платья! Они словно из доброго прошлого», — прокомментировали кадры подписчики.

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