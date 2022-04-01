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«Полупрозрачные ткани — сейчас тренд!»: Нюша щегольнула в кожаных брюках и нюдовой блузке

Певица на фотосессии предстала в образе в стиле Бритни Спирс. Стилист-имиджмейкер Мария Рябова призналась, что наряд модный, но исполнил пропорции фигуры.

«Полупрозрачные ткани — сейчас тренд!»: Нюша щегольнула в кожаных брюках и нюдовой блузке
Нюша. Фото: Global Look Press

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она прославилась благодаря телевизионному шоу «СТС зажигает суперзвезду». Потом певица выпустила хиты «Вою на луну», «Чудо», «Цунами».

В последнее время она не дает концерты, так как снова стала мамой. Артистка воспитывает трехлетнюю дочку Симбу и сына, которому всего три месяца. Вместе с мужем Игорем Сивовым звезда теперь живет в Дубае.

На днях Нюша решила показать один день из своей жизни. Она показал, как завтракает и рассказала, что ей помогло не переживать из-за пополневшей фигуры. Певица уверена, что скоро будет выглядеть лучше, чем раньше. А на первой фотосессии после родов она примерила как платья, так и более необычные образы.

Нюша отметилась в кожаных брюках и нюдовой блузке с принтом с перчатками. Певица позировала в этом аутфите перед фотографом. Она сочла, что одета в стиле Бритни Спирс, о чем сказала в видео для Youtube-канала Nyusha Music.

Однако некоторые поклонники посчитали лук не слишком удачным. Для сайта Teleprogramma.pro этот образ оценила стилист-имиджмейкер Мария Рябова.

«Образ скорее сценический за счет макияжа и перчаток. Хочется слегка скорректировать фигуру и заправить топ в брюки для более правильных пропорций.

Открытые босоножки на шпильке прекрасно завершат лук. Полупрозрачные ткани — сейчас тренд! Подобный топ можно смело носить и в жизни, сочетая, например, с широкими джинсами. Прямые кожаные брюки — это база вне времени и подходят ко всему», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Мария Рябова — стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в Школе шопинга, 2020 г. — Шкона модных профессий Restyle. Эксперт в вопросах делового и светского протокола — работала в отделе протокола в крупной компании. — дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

Мария Рябова. Фото: Teleprogramma.pro

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