Нюша уже много лет выступает на сцене. Она прославилась благодаря телевизионному шоу «СТС зажигает суперзвезду». Потом певица выпустила хиты «Вою на луну», «Чудо», «Цунами».
В последнее время она не дает концерты, так как снова стала мамой. Артистка воспитывает трехлетнюю дочку Симбу и сына, которому всего три месяца. Вместе с мужем Игорем Сивовым звезда теперь живет в Дубае.
На днях Нюша решила показать один день из своей жизни. Она показал, как завтракает и рассказала, что ей помогло не переживать из-за пополневшей фигуры. Певица уверена, что скоро будет выглядеть лучше, чем раньше. А на первой фотосессии после родов она примерила как платья, так и более необычные образы.
Нюша отметилась в кожаных брюках и нюдовой блузке с принтом с перчатками. Певица позировала в этом аутфите перед фотографом. Она сочла, что одета в стиле Бритни Спирс, о чем сказала в видео для Youtube-канала Nyusha Music.
Однако некоторые поклонники посчитали лук не слишком удачным. Для сайта Teleprogramma.pro этот образ оценила стилист-имиджмейкер Мария Рябова.
«Образ скорее сценический за счет макияжа и перчаток. Хочется слегка скорректировать фигуру и заправить топ в брюки для более правильных пропорций.
Открытые босоножки на шпильке прекрасно завершат лук. Полупрозрачные ткани — сейчас тренд! Подобный топ можно смело носить и в жизни, сочетая, например, с широкими джинсами. Прямые кожаные брюки — это база вне времени и подходят ко всему», — высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Мария Рябова — стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в Школе шопинга, 2020 г. — Шкона модных профессий Restyle. Эксперт в вопросах делового и светского протокола — работала в отделе протокола в крупной компании. — дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.
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