Певица на фотосессии предстала в образе в стиле Бритни Спирс. Стилист-имиджмейкер Мария Рябова призналась, что наряд модный, но исполнил пропорции фигуры.

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она прославилась благодаря телевизионному шоу «СТС зажигает суперзвезду». Потом певица выпустила хиты «Вою на луну», «Чудо», «Цунами».

В последнее время она не дает концерты, так как снова стала мамой. Артистка воспитывает трехлетнюю дочку Симбу и сына, которому всего три месяца. Вместе с мужем Игорем Сивовым звезда теперь живет в Дубае.

На днях Нюша решила показать один день из своей жизни. Она показал, как завтракает и рассказала, что ей помогло не переживать из-за пополневшей фигуры. Певица уверена, что скоро будет выглядеть лучше, чем раньше. А на первой фотосессии после родов она примерила как платья, так и более необычные образы.

Нюша отметилась в кожаных брюках и нюдовой блузке с принтом с перчатками. Певица позировала в этом аутфите перед фотографом. Она сочла, что одета в стиле Бритни Спирс, о чем сказала в видео для Youtube-канала Nyusha Music.

Однако некоторые поклонники посчитали лук не слишком удачным. Для сайта Teleprogramma.pro этот образ оценила стилист-имиджмейкер Мария Рябова.

«Образ скорее сценический за счет макияжа и перчаток. Хочется слегка скорректировать фигуру и заправить топ в брюки для более правильных пропорций. Открытые босоножки на шпильке прекрасно завершат лук. Полупрозрачные ткани — сейчас тренд! Подобный топ можно смело носить и в жизни, сочетая, например, с широкими джинсами. Прямые кожаные брюки — это база вне времени и подходят ко всему», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Мария Рябова — стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в Школе шопинга, 2020 г. — Шкона модных профессий Restyle. Эксперт в вопросах делового и светского протокола — работала в отделе протокола в крупной компании. — дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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