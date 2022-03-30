Нюша о воспитании детей: «У бабушек есть строгие советы, которых придерживается вся династия»

Певица призналась, что больше прислушивается к мужу, у которого есть сыновья от первого брака.

Нюша является известной исполнительницей. Она с юных лет выступает на сцене. Певица признавалась, что телевизионное шоу, в котором она принимала участие в 2008 году, и сделало ее знаменитой. Теперь она уже востребованная артистка.

Также Нюша построила семью. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым — он создатель методики «Осознанный родитель» и предприниматель. В одной из интервью звезда призналась, что познакомилась с ним, когда Игорь был женат. Он ушел из первой семьи, но продолжает активно воспитывать сыновей от первого брака.

Нюша, в свою очередь, уже подарила ему дочку Симбу, которой три года. А в конце 2021 года у них родился сын, чье имя они пока скрывают. В своем влоге артистка рассказала, чьи советы по воспитанию детей она принимает.

«Конечно, многому учусь у своего мужа, потому что у него уже есть двое деток. У него достаточно большой опыт. И конечно, я Лев (знак зодиака), поэтому я думала, что это меня будет раздражать, что я буду говорить: я все сама, уйди, не помогай! Но по факту мне хватило мудрости. Я всегда готова принять помощь, спросить у него, потому что у него действительно уже больше в этом опыта», — пояснила Нюша. «У наших бабушек есть прям какие-то строгие советы, которых придерживается вся династия наших женщин. В нашем женском роду есть понимание, что все мы разные. Так как мы разные, то нужен разный подход. Вот это важно! Меня этому учила мама, что нельзя всех под одну гребенку. Какой-то строгий совет, какая-то строгая традиция может травмировать. Важно всегда действовать из любви к своему малышу», — дала совета певица.

Также поклонникам стало интересно, что она ощущала во время беременности. Уже тогда артистка готовила дочку к появлению братика. Она рассказывала Симбе, что он не может ходить и даже ползать, поэтому требует много внимания и заботы.

«Вторая беременность была более спокойной. Первая беременность была другой. Я хранила себя, как божий одуванчик, пылинки с себя сдувала, боялась что-то сделать. Хотя до 7-го месяца я давала концерты», — вспомнила звезда.

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