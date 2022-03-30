«Я буду выглядеть еще лучше»: Нюша в латексном мини-платье на шнуровке выставила напоказ свои формы

Нюша начала карьеру в юном возрасте. Она пела дуэтом со знаменитыми исполнителями, а ее клипы набирают миллионы просмотров. Однако в последнее время певица не выступает. Она сделала паузу, чтобы посвятить себя семье.

Вместе с мужем Игорем Сивовым она воспитывает дочку Симбу. А всего три месяца назад произошло радостное событие — звезда родила сына, но его имя пока хранится в тайне.

Недавно Нюша с семьей снова уехала в Дубай. Она призналась, что пока будет жить там, так как в ОАЭ удобней работать ее мужу. Но в Москве певица успела принять участие в фотосессии.

Это первая съемка артистки после родов. Она предстала в латексном мини-платье на шнуровке. Наряд едва прикрыл ее прелести. Молодая мама без стеснения позировала перед камерой. Она также рассказала, что помогло ей во время беременности не переживать из-за лишних килограммов.

«Мне кажется, очень важно то, как ты настроен. Моя задача была — постараться максимально любить себя в любом состоянии, с любыми внешними переменами. Это была прям задача для меня. Нужно понимать конечную точку. Внутренняя уверенность того, что я буду выглядеть так, как я хочу. Да, для этого может понадобиться какое-то время. Я точно знаю, что есть путь, благодаря которому я буду выглядеть еще лучше, чем я выглядела до. Когда есть такой настрой, то все обстоятельства формируются таким образом, что ты снова и снова в этом убеждаешься. Так работают убеждения. Очень важно находиться в обществе тех людей, которые поддерживают», — рассказала звезда. «Например, я встречаюсь с подругой, которая постоянно говорит: „Ты скоро похудеешь? Тебя не смущает, что ты такая пухленькая“? Нет, стоп! Я понимаю, что чем больше времени я провожу в кругу таких людей, то я заморачиваюсь и чувствую себя некомфортно. Но когда я нахожусь с людьми, которые, наоборот, говорят: „Вау, ты вообще так мало набрала! Ты как будто не рожала! Ты чудесно выглядишь“, — я в очередной раз убеждаюсь, что я хорошо выгляжу и быстро прихожу в форму, практически ничего не делая», — пояснила она во влоге для YouTube-канала Nyusha Music.

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