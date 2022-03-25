«Самое эффектное сочетание»: 50-летняя Кудрявцева в алом брючном костюме щегольнула на работе

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она брала интервью у многих певцов и актеров. Недавно телеведущая показала, как выглядела больше 30 лет назад, когда еще только начинала карьеру.

Она выросла в небольшом городе и рано стала мамой. У нее есть взрослый сын Жан, который подарил ей внука Льва. А теперь у звезды эфира растет дочка Мария, которой три года.

Каждую неделю Лера ездит на съемки. Порой она проводит на них целый день. С наступлением весны стилисты подбирают ей яркие образы. На этот раз она щегольнула в алом костюме с прямыми брюками и белой рубашкой. Блондинка покрасовалась перед зеркалом. В свои 50 лет она может похвастаться стройной фигурой.

Поклонники отметили, что Кудрявцевой идет алый цвет, хоть она и редко его выбирает. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Образ Леры выстроен в классическом стиле брючный костюм + белая рубашка. Классического фасона. Акцентным является цветовое комбинирование алого оттенка красного с белым, что делает образ ярким и интересным. Красный + белый = самое эффектное сочетание красного цвета. Белый цвет придает красному невинности, трансформируя его из страстного и агрессивного в десертно — вкусный, ассоциируясь с клубникой со сливками. Очень подходит блондинкам, поскольку более нежное и белый цвет гармонично сочетается со светлыми волосами. Так что, внешность Леры Кудрявцевой, на фоне красно-белого сочетания в портретной зоне, выглядит еще более мило и нежно. Это сочетание в женской одежде нравится мужчинам, ведь они в большинстве случаев сластены, а ассоциации в мозгу уже заложены. Так что, интересным образ сделал цвет», — высказалась эксперт.

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