«Вкусно?»: Лера Кудрявцева запечатлела трехлетнюю дочку в пышном платье на кухне

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Уже длительное время она ведет передачи «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». Она в свои 50 лет может похвастаться стройностью и моложавым видом.
Уже давно блондинка счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. Она признавалась, что редко выходит в свет, так ка кони домоседы. Но трехлетняя дочка Мария часто подталкивает их к прогулкам и поездкам.
Недавно Кудрявцева сводила наследницу в Театр Куклачева. Она нарядила ее в юбку в горох и разрешила сделать аквагрим. А вот 19 марта после работы телеведущая поделилась трогательным видео.
Она засняла наследницу, которая сидела за столом на белоснежной кухне. Малышка была облачена в пышное платье. Она ела почищенную морковку. При этом она наблюдала за мамой.
«Вкусно?» — спросила Лера.
«Я пойду к себе в комнату играть», — с деловым видом ответила маме кроха.
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Мария хорошо разговаривает, а также что она очень похожа на маму. «Какая она милая», «Это чудесно», «Какая красивая», «Маленькая принцесса», «Ну просто бесподобно», «Очарование», «Как она четко говорит», «Деловая особа», — прокомментировали кадры пользователи Сети.
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