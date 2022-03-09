В гостях у бабушки: Кудрявцева впервые за долгое время показала подросшего внука Льва

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время на работе. Блондинка берет интервью у знаменитостей и общается с разными экспертами.

Но свободное время она всегда предпочитает посвящать родным. Уже длительное время Лера счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У них подрастает трехлетняя дочка Мария.

У Кудрявцевой также есть взрослый сын Жан от первого брака с барабанщиком из «Ласкового мая» Сергеем Ленюком. Примечательно, что у наследника звезды родился сын Лев в тот же год, что и сама телеведущая родила дочку.

8 марта в гостях у нее побывали родные. Она поделилась видео, на котором дочка в платье в цветочек бегает по комнате с подросшим Львом. Макаров взял малышку на руки и стал ее кружить. Внук Леры наблюдал за ними.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что не знали про тот факт, что телеведущая стала бабушкой. В свои 50 лет она может похвастаться моложавым видом.

«Какие хорошенькие», «Вот это друг у Маши», «Какие прелестные детки», «У вас полный дом счастья», «Мальчик так подрос», «Лера, какая вы счастливая», «И дочка рядом, и внук», «Идеальная семейная картинка», — стали писать пользователи Сети.

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