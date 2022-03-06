Сама элегантность: Муцениеце в костюме лимонного цвета с юбкой плиссе предстала с сыном на съемках

Агата Муцениеце в 24 года впервые стала мамой. Она не скрывает, что очень любит детей. Тогда а свет появился ее сын Тимофей. А вскоре актриса также родила дочку Мию. Малышей она воспитывает с Павлом Прилучным.

Однако в 2020 году супруги развелись. Звезда «Закрытой школы» признавалась, что очень переживает за карьеру. Но за последние два года она снялась в ряде новых проектов и даже стала ведущей шоу.

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Примечательно, что Агата стала также чаще выходить в свет. Она появляется на красных дорожках. Поклонники заметили, что актриса постройнела и стала выглядеть женственнее.

А вот 5 марта она объявила, что скоро состоится премьера мини-сериала, в котором артистка снялась с сыном Тимофеем. а кадрах Муцениеце предстала в костюме лимонного цвета с юбкой плиссе. Она подчеркнула талию и стройные ноги.

«Первая кинопремьера Тимофея! Ну и я играю себя!»- отметила звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие теперь ждут премьеру сериала «Ты ж мать!», где увидят и сына Прилучного. «Круто», «Какая красивая», «Вы всегда такая яркая», «Наряд бесподобный», «Как классно», «Агата, вы поразительная», «Вот это работа! Тимофей молодец», «Ждем уже пару лет! Ура», «Какая вы красотка! желтый очень идет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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