Элегантная пара: Стриженова в платье миди вишневого цвета и на каблуках вышла в свет с мужем

Екатерина Стриженова много лет работает на телевидении. Она ведет не только передачу «Доброе утро», но и «Время покажет». «Зрители регулярно видят ее на экранах в сдержанных костюмах или платьях.

Екатерина не скрывает, что образы для нее подбирают стилисты. Также она часто носит наряды, которые создает ее сестра Виктория Андреянова, которая является дизайнером.

Обычно Стриженова старается проводить выходные с семьей. Но недавно она покаталась на лыжах по лесу. А 3 февраля телеведущая отправилась в Музей русского импрессионизма вместе с мужем Александром.

Для выхода в свет она облачилась в платье миди вишневого цвета. Наряд подчеркнул ее талию. бархатные сапоги на каблуке зрительно вытянули силуэт. А вот Александр выбрал кэжуал стиль.

Супруги увидели выставку «Авангард: на телеге в XXI век». Они любовались работами известных художников.

«Представьте себе — шедевры русского авангарда сто лет назад были забыты в Вятской губернии (Киров). Выставка должна была двигаться дальше, но дороги размыло и картины там осели. В то время не знали истинную цену этих произведений, поэтому они просто остались там тихонечко лежать», — пояснила Екатерина. «Прошли долгие годы и однажды директор Вятского музея взялась разбирать запасники … А дальше , как в сказке — она случайно наткнулась на работы Кандинского, Родченко, Фешина, Клюна!» — добавила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие одарили пару комплиментами.

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