В трендах весны: Стриженова в черном платье макси и небесно-голубом пальто предстала на публике

Телеведущая посетила выставку, на которой были представлены современные модные наряды.

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что для нее образы зачастую подбирают стилисты. Так как Екатерина ведет передачу «Доброе утро», многие зрители именно ее видят первой в начале дня.

Она старается их вдохновлять. Артистка носит как костюмы, так и женственные платья. А вот в обычной жизни она носит наряды, которые создает ее сестра Виктория Андреянова.

Но так как Стриженова регулярно выходит в свет и бывает гостьей на разных мероприятиях, она старается пополнять гардероб обновками. Накануне телеведущая отправилась на выставку современных нарядов.

Там она предстала в черном платье макси. Екатерина облачилась в небесно-голубое укороченное пальто из плюшевой ткани. Она выбрала свободный крой, который позволил скрыть изъяны фигуры.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 53-летняя телеведущая. Многие адресовали ей комплименты. «Екатерина, вы очаровательная!», «Шикарно», «Какое пальто!», «Ну, хороша же, Катенька!», «Стильно! Очень идет!», «А голубой — ваш цвет», «Стильно, очень гармонично!», «Очень красивая», «Вас прям молодит этот образ», «Пальто отличное», — прокомментировали кадры пользователи Сети.