Элегантный монохром: Стриженова в пудровом костюме с юбкой «солнце» и нюдовых лодочках щегольнула в «Останкино»

Екатерина Стриженова уже длительное время работает на телевидении Зрители регулярно видят ее в шоу «Доброе утро». Она старается всегда выглядеть безупречно. Телеведущая в свои 53 года предпочитает выглядеть элегантно.

Она не раз говорила, что на работе для нее луки подбирают стилистов. А вот в обычной жизни артистка носит шубки, пальто и платки. Она любит наряды, которые создает ее сестра Виктория Андреянова.

21 февраля на съемках Стриженова решила покрасоваться в новом образе. Она появилась в студии «Останкино» в костюме пудрового цвета с приталенным жакетом и юбкой-солнце.

Наряд дополнили нюдовые лодочки. Лук дополнил серый пояс. Благодаря наряду Екатерина подчеркнула свои тонкие щиколотки. Она изящно дефилировала на съемках, восхитив своего напарника Руслана Осташко.

«Входим в новую рабочую неделю!» — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие осыпали комплиментами ее монохромный образ. «Самая красивая и позитивная», «Элегантность… Опять подиум высокий», «Очень идет вам этот костюм! Летящей походкой ворвались в рабочую неделю», «Как вам Катюш, идет бежевый цвет, очень красиво», «Монро заплакала, когда она появилась», — прокомментировали пост подписчики.

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